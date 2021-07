Ricardo Sousa: “Vamos continuar a evoluir o projeto…” | AutoSport

Ricardo Sousa/Luís Marques estrearam no Rali de Ourense em Espanha, o novo Peugeot 208 Rally4 da Equipa, e terminaram com o 8º lugar da Peugeot Rally Cup Ibérica, sendo a 3ª equipa nacional.

Num rali desconhecido para Ricardo Sousa, e em dia de estreia de um novo carro que não teve oportunidade de testar como pretendia, o piloto da Prolama foi superando todas as dificuldades e aumentando gradualmente o ritmo até conseguir estar entre os mais rápidos dos Peugeot.

As indicações dadas pelo novo carro são positivas, e o trabalho de afinação terá de ter continuidade conforme o piloto referiu; “…conseguimos terminar este rali com um bom resultado, numa prova muito difícil, como esperava. Nunca tinha participado neste rali e esperava pisos muito degradados e muito sujos, que aconselham sempre uma abordagem cautelosa. Foi o que fizemos e a estratégia revelou-se acertada. No campo das afinações deste novo carro, temos de continuar a trabalhar para ficar mais adaptado à minha forma de pilotagem, aumentando dessa forma os níveis de confiança.

Vamos continuar a evoluir o projeto. Uma palavra final para o esforço da nossa equipa técnica que trabalhou muito na última semana para conseguirmos estrear este nosso carro …” concluiu Ricardo Sousa

A próxima prova de Ricardo Sousa / Luís Marques será de novo em Espanha, com a disputa do Rali Princesa das Astúrias nos dias 10 e 11 de Setembro, na região de Oviedo.

O intervalo competitivo vai ser muito importante para a Prolama desenvolver procedimentos adaptados a este novo carro. “…queremos ser cada vez mais competitivos e aprender rapidamente sobre este novo Peugeot para podermos proporcionar ao Ricardo um carro ganhador…” revelou no final Rui Sousa, responsável técnico da Prolama.