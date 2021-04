Ricardo Sousa na Peugeot Rally Cup Ibérica: “é o passo lógico na minha evolução nos ralis”

A equipa Prolama apresentou o seu projeto desportivo para 2021, e Ricardo Sousa, novamente acompanhado por Luís Marques, vai passar a um novo patamar da sua carreira, passando a dispor do novo Peugeot 208 Rally4, para disputar a Peugeot Rally Cup Ibérica, e também o nacional de 2 rodas motrizes: “é o passo lógico na minha evolução nos ralis. Fechamos 2020 num bom nível com o título nacional Junior e o Vice-campeonato 2 rodas motrizes, e agora vamos trabalhar na adaptação ao novo carro. Sabemos que a concorrência é muito forte, e que todos têm já um ano de experiência com o novo Peugeot 208 Rally4, mas estamos prontos para aceitar o desafio e lutar para estar em bom nível…” concluiu Ricardo Sousa, agradecendo aos Patrocinadores e equipa técnica o apoio concedido.