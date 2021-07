Ricardo Sousa estreia novo Peugeot 208 Rally4 | AutoSport

A Peugeot Rally Cup Ibérica 2021, vai prosseguir este fim de semana com o Rally de Ourense, em Espanha, integrando um total de 10 Especiais de Classificação (150,12 km cronometrados), quatro corridas na tarde de sexta-feira e as restantes divididas pelo dia de sábado, para um percurso total de 547,74km.

Ricardo Sousa/Luis Marques, vão a Espanha estrear um novo Peugeot 208 Rally4, depois de ter tido o primeiro contacto em pisos de asfalto com este modelo no Rali de Castelo Branco. Assim, Ricardo Sousa vai estrear um novo carro, mas não conseguiu cumprir um programa de testes específico, e por isso irá implementar uma estratégia defensiva, de forma a garantir pontos fundamentais para as contas do Peugeot Rally Cup, como próprio referiu “…vamos andar sem pressão e no início do rali não vamos arriscar nada. O rali é novo para nós e os pisos irão estar muito sujos quando passarmos. Se juntarmos a este nosso desconhecimento do rali, a estreia de um novo carro, que não conseguimos testar, temos a justificação para esta nossa estratégia. De qualquer forma não vamos tirar os olhos do cronómetro para percebermos onde nos vamos situar; depois logo veremos o que fazer e qual a melhor postura até ao final do rali. Não posso deixar de agradecer aos nossos parceiros de projeto, porque sem eles não seria possível concretizar este ambicioso programa, assim como à minha família e Amigos todo o apoio que nos têm dedicado…” concluiu Ricardo Sousa.

Após o Shakedown, que terá lugar na manhã de sexta-feira, um palco onde todas as equipas poderão confirmar e/ou fazer as derradeiras afinações aos seus Peugeot 208 Rally4, segue-se a secção competitiva da prova, numa 1ª Etapa cujo arranque está agendado para as 17h00, a partir do Jardin del Posío. Durante a tarde e início da noite vão desenrolar-se os quatro troços do dia, seguindo-se pelas 9h30 de sábado a 2ª Etapa composta por mais 3 troços –Peroxa (15,35km), Toén (15,13km), e Allariz (10 km), repetidos de manhã e de tarde