Ricardo Sousa: “estaremos em Fafe mais rotinados” | AutoSport

Com o Peugeot 208 Rally4 mais adaptado ao seu estilo, Ricardo Sousa e Luís Marques realizaram uma boa atuação no Rali Princesa das Astúrias na região de Oviedo em Espanha. A dupla da Prolama conquistou o 4º lugar do Peugeot Rally Cup Ibérica, sendo a primeira equipa nacional, terminando ainda no 10º lugar da classificação geral do rali.

As participações fora de Portugal são sempre importantes para a aquisição de novas experiências competitivas, e para a recolha de informação que serve para a equipa evoluir procedimentos e novas formas de encarar um rali desta natureza. Marcado pela neblina e humidade matinal, esta edição do Rali das Astúrias teve em Ricardo Sousa um piloto muito consistente e capacitado para a postura que necessitava implementar para obter no final o objetivo traçado conforme o piloto referiu: “…trabalhamos bem antes do rali, e os treinos decorreram da forma esperada, mas percebemos que iríamos enfrentar um rali com muitas armadilhas e não podíamos perder a concentração. O rali tem especiais muito técnicas que gosto especialmente, mas a imprevisibilidade da aderência exige muito de nós dentro do carro. Fizemos um bom rali, e o nosso objectivo foi concretizado por completo. Aumentamos o nosso número de pontos na Cup Ibérica, e a classificação geral enche-nos de orgulho. Vamos continuar a desenvolver o nosso carro e estaremos em Fafe mais rotinados…” concluiu Ricardo Sousa.

A próxima prova de Ricardo Sousa/Luís Marques será o rali Serras de Fafe, dias 1 e 2 de Outubro, em pisos de terra, o que vai obrigar a equipa técnica a trabalhos de alteração da configuração do Peugeot.