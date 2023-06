Ricardo Sousa e o Rali de Ourense: “muito motivados para fazer um bom rali” | AutoSport

Ricardo Sousa/Luís Marques vão regressar às estradas de Espanha, para disputar a 56ª edição do Rali de Ourense. Aos comandos do Peugeot 208 Rally4, a dupla da Prolama parte à conquista de pontos para a Peugeot Rally Cup Ibérica. Depois da brilhante vitória nas 2RM no Rali de Portugal, Ricardo Sousa tem naturais expectativas na classificação desta sua participação no asfalto da 56ª edição do Rali de Ourense.

Reconhecidamente um piloto rápido neste tipo de piso, Ricardo Sousa é um dos pilotos em destaque no pelotão das viaturas que disputam o Troféu Peugeot, e mesmo considerando o favoritismo dos pilotos oriundos daquela região de Espanha, o piloto do Carregado quer estar entre os primeiros, conforme relatou antes da partida: “…sendo o primeiro rali do ano em asfalto, estamos muito motivados para fazer um bom rali. Já conhecemos este rali, e vamos tentar tirar vantagem desse facto, sabemos que a concorrência no asfalto é sempre mais aguerrida, e que o conhecimento das estradas da região por parte dos nossos colegas de Espanha é sempre superior. Contudo a incerteza da meteorologia pode alterar este estado de coisas, e se a chuva aparecer será um dos ralis mais difíceis da temporada.

A nossa Equipa Técnica trabalhou sem parar desde a última prova, e não podemos cometer erros que penalizem o seu trabalho. O Rali é muito rápido e exigente, e temos de manter sempre um nível de concentração muito elevado. Acreditamos em nós e estamos convictos que vamos somar pontos importantes na Peugeot Rally Cup Ibérica…” concluiu.