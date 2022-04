Ricardo Pardal (C.M. Mortágua): “O Campeonato Portugal de Ralis não pode ser apenas no Norte do país” | AutoSport

Na apresentação do Rali de Mortágua, que teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mortágua, o presidente Ricardo Pardal realçou que as duas grandes novidades para este ano passam “pela pretensão do regresso do Rali de Mortágua ao escalão principal da disciplina”, bem como “a criação da zona espetáculo Mortágua Arena a pensar também no Vodafone Rally de Portugal”.

Trata-se de um espaço de eleição desenhado por Luís Filipe Rodrigues, vice-presidente da Câmara de Mortágua, em pleno coração da especial da Aguieira que privilegia o público com a possibilidade de ver in loco os pilotos ao longo de dois quilómetros sem sair do mesmo local, com condições ímpares no panorama nacional e internacional, fruto dos declives”.

De acordo com Ricardo Pardal, “esta é uma região onde há uma grande paixão pelo desporto automóvel”, pelo que ainda não digeriu a retirada do Rali de Mortágua do Campeonato Portugal de Ralis: “A prova que, o ano passado, serviu de palco para a atribuição do título absoluto do Campeonato de Portugal de Ralis, foi retirado no ano seguinte da categoria rainha. Valores mais altos levantaram-se, mas não é essa a vontade do município de Mortágua nem do Clube Automóvel do Centro, em que fizemos o esforço necessário para continuar a ter um dos melhores ralis do campeonato português, mas que infelizmente não foi esse o resultado”.

“Aproveitámos os últimos seis meses para mostrar que em Mortágua fazemos bem e lutamos pelos nossos objetivos, demonstrando a quem decide que temos as necessárias condições para o fazer”, sublinhou o autarca mortaguense.

Ricardo Pardal frisou ainda a importância desta prova em pisos de terra no Centro de Portugal, até porque “em oito provas que alimenta o Campeonato Portugal de Ralis, apenas duas – Rali do Vidreiro Marinha Grande e Rali de Castelo Branco –, são efetuadas abaixo do rio Douro e, em ambos os casos, em pisos de asfalto”.

“O Campeonato Portugal de Ralis não pode ser apenas no Norte do país, pelo que é importante repensar e dar ouvidos aos clubes, autarquias e, como não pode deixar de ser, ao público que gostas de ralis», acrescentou o edil socialista, que se fez acompanhar do capitão Dinis (GNR), Luís Filipe Rodrigues (vice-presidente da autarquia e responsável pela Proteção Civil), Vítor Silva (presidente do Clube Automóvel do Centro) e Nuno Santos (diretor de prova).