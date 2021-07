Ricardo Moura vence Rali Ilha Azul-Além Mar no regresso… | AutoSport

Ricardo Moura e António Costa (Škoda Fabia R5) venceram o Rali Ilha Azul – Além Mar, segunda prova do Campeonato dos Açores de Ralis, depois de baterem Rúben Rodrigues/Estevão Rodrigues (Citroën C3 Rally2) por 17.1s O pódio ficou completo com Luís Rego e Jorge Henriques (Škoda Fabia Rally2 evo), que terminaram a 52.9s dos vencedores.

Ricardo Moura e António Costa (Škoda Fabia R5) chegaram ao meio do dia com 12.4s de avanço para Luís Rego e Jorge Henriques (Škoda Fabia Rally2 evo), com Pedro Antunes e Pedro Alves (Citroën C3 Rally2) a 20.3s dos líderes. Depois de terem sido os primeiros líderes do rali, Rúben Rodrigues/Estevão Rodrigues (Citroën C3 Rally2) eram quartos a 28.8s da frente, depois de um furo lento resultante dum corte numa berma. Com isso, perderam 14.0s e desceram para o quinto lugar. De tarde, Os vencedores da primeira prova, o Rali Além Mar, bem tentaram recuperar, mas já não lhes foi possível fazer melhor do que chegar ao segundo lugar. Ainda triunfaram nas duas primeiras especiais da tarde, mas depressa perceberam que não chegavam a Moura.

Quem estiveram azarados foram Luís Rego e Jorge Henriques (Škoda Fabia Rally2 evo) que distavam 12.4s dos líderes a meio do dia, mas com o nevoeiro que apanharam na Serra da Feteira/Praia do Norte 1, e que levou à anulação da segunda passagem por esse troço, perderam duma assentada 49.6s para Rúben Rodrigues e 33.4s para Ricardo Moura, o que os deixou fora da luta pelo triunfo.

Nesse mesmo troço, Pedro Antunes e Pedro Alves (Citroën C3 Rally2) saíram de estrada, enquanto Moura também perdeu 16.2s para Rúben Rodrigues, mas como tinha 28.8s de avanço para a dupla antes do arranque deste troço, ficaram ainda com um avanço de 12.6s que foi suficiente até final. Na PE7 as duplas duplas da frente empataram, e no último troço em condições normais essa margem era impossível de recuperar. Um belo triunfo para Ricardo Moura, que já não corria desde o Azores Rallye de 2019, quando venceu a prova do CPR e foi segundo no ERC.

Rúben Rodrigues, fruto do seu triunfo na prova de abertura, fez uma boa operação para o campeonato, com Luís Rego a terminar no terceiro lugar.

Rafael Botelho e Rui Raimundo (Škoda Fabia R5) foram quartos a mais de dois minutos dos vencedores, com João Borges/Sandro Sousa (Subaru Impreza WRX STI 2015) a triunfar nos RC2N, quase minuto e meio na frente de Bruno Amaral e Rui Medeiros (Ford Fiesta R5).

Bruno Tavares e André Seabra (Citroën C2 R2 Max) venceram os 2WD, e foram sétimos da geral, terminando com 2m15.6s de avanço para Rui Torres e Marco Sousa (Ford Escort MKII). Tavares esteve sempre no comando dos 2WD, teve oposição inicialmente de João Faria e Carlos Melo (Citroën Saxo 1.3) e quando estes cederam por avaria ficaram com um avanço enorme para os segundos classificados.

Para Pedro Antunes e Pedro Alves (Citroën C3 Rally2), depois do abandono no Rali Além Mar, novo abandono no Faial.

