Ricardo Moura lidera Rali Ilha Azul/Além Mar após PE5 | AutoSport

Ricardo Moura e António Costa (Škoda Fabia R5) lideram o Rali Ilha Azul – Além Mar 2021, com 12.4s de avanço para Luís Rego e Jorge Henriques (Škoda Fabia Rally2 evo), com Pedro Antunes e Pedro Alves (Citroën C3 Rally2) a 20.3s dos líderes. Depois de terem sido os primeiros líderes do rali, Rúben Rodrigues/Estevão Rodrigues (Citroën C3 Rally2) são quartos a 28.8s da frente. Rafael Botelho e Rui Raimundo (Škoda Fabia R5) completam o top 5.

João Borges/Sandro Sousa (Subaru Impreza WRX STI 2015) são sextos na frente de Bruno Amaral e Rui Medeiros (Ford Fiesta R5). Nos 2WD, liderança para Bruno Tavares e André Seabra (Citroën C2 R2 Max).

Rúben Rodrigues/Estevão Rodrigues (Citroën C3 Rally2) foram os primeiros líderes, depois de venceram a City Stage, 3.5s na frente de Luís Rego e Jorge Henriques (Škoda Fabia Rally2 evo), mas no primeiro troço de hoje, Ricardo Moura e António Costa (Škoda Fabia R5) bateram Pedro Antunes e Pedro Alves (Citroën C3 Rally2) por 2.9s, passando para o comando da prova com 4.6s de avanço para Luís Rego, que foi apenas terceiro a 5.5s.

Rafael Botelho e Rui Raimundo (Škoda Fabia R5) foram quartos a 8.0s, com Rúben Rodrigues a ceder 14.0s neste troço e a perder a liderança do rali, caindo para o quinto lugar.

Na PE3, Rúben Rodrigues/Estevão Rodrigues (Citroën C3 Rally2) reagiram e bateram Ricardo Moura por 1.6s, com Luís Rego 0.7s mais atrás. Pedro Antunes cedeu mais 5.5s, e na geral, após a PE3, Moura passou a ter 5.3s de avanço para Rego, com Pedro Antunes a 13.1s dos líderes. Rafael Botelho rodava no quarto lugar, a 20.0s com Rúben Rodrigues a 21.5s da frente.

Na PE4, Ricardo Moura voltou a vencer, 2.5s na frente de Luís Rego, Pedro Antunes ficou a 5.3s e Rúben Rodrigues a 5.5s. Na geral, Moura passou a ter 7.8s de avanço para Luís Rego, com Pedro Antunes a 18.4s. Rúben Rodrigues ficou a 27.0s, Rafael Botelho a 31.1s.

FOTO AIFA/Jorge Cunha