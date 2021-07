Ricardo Gonçalves estreia do Renault Clio Rally5 no Rali vinho Madeira | AutoSport

O novo Renault Clio Rally5 já correu no continente, Diogo Gago venceu, inclusivamente o Troféu Clio Espanha no Rali de Castelo Branco com este carro, mas no Rali da Madeira será a estreia absoluta do Renault Clio Rally5 na ilha. Pelas mãos de Ricardo Gonçalves, o modelo da marca do losango é uma forte aposta daquela na popularização da sua utilização em competição. Com os Rally5 a adotarem uma filosofia próxima dos anteriores R1, esta viatura tem um custo bastante controlado mas como desde cedo se revelou um bom modelo para competir tem forte contingente de pilotos a o utilizar em vários troféus, no ERC e ainda em países como a França, Itália, Suíça ou Espanha.

O Renault Clio Rally5 assenta na base do Clio RS Line e tem um motor de quatro cilindros em linha com 1.330 cc. Com uma eletrónica Life Racing, atinge as 6.500 rpm e debita 180 cavalos-vapor de potência e um binário de 300 Nm. A transmissão é feita através de uma caixa de 5 velocidades sequencial da Sadev e diferencial autoblocante tipo ZF. Em asfalto utiliza jantes de 16 polegadas e a suspensão está a cargo de amortecedores não reguláveis da Bos Suspension. O peso mínimo é de 1,080 kg.