Renault Clio Rally4 estreou-se em competição | AutoSport

No novo Renault Clio Rally4 fez a sua estreia competitiva no passado fim de semana no Rali Targa Florio. Confiado a Paolo Andreucci e à equipa HK Racing, o novo modelo desenhado pelas equipas Viry-Châtillon e Dieppe mostrou potencial. A tão esperada primeira aparição do Clio Rally4 em condições de corrida foi precedida por dois dias de testes no terreno atípico e montanhoso da Sicília. Na terça e quarta-feira, o italiano descobriu o Clio Rally4 ao percorrer 338 quilómetros em estradas secas e húmidas para experimentar algumas das afinações do Clio Rally4.

No rali, logo desde o início, Clio Rally4 esteve no topo da sua classe. Aproveitando o rali como campo de ensaio em escala real graças à sua experiência, a equipa continuou a trabalhar no carro, mas a dupla abandonou quando lutava pela liderança devido a um erro na montagem de uma peça, na PE8. Apesar deste fim prematuro, o Clio Rally4 deixou boa impressão nos concorrentes e espectadores. Segundo Paolo Andreucci: “Targa Florio é um rali atípico com características muito diferentes da maioria dos outros ralis. Esta escolha para a estreia do Clio Rally4 mostrou claramente o desejo de dar ao carro desde logo um teste duro. Fiquei realmente impressionado com o Clio Rally4. É realmente possível sentir cada mudança ou ajuste na configuração através de novas sensações, o que sublinha o excelente trabalho feito no chassis. Os dois dias de testes permitiram-nos explorar uma série de soluções, inclusive em estradas molhadas. Embora a estreia de um carro traga quase sempre algumas surpresas desagradáveis, o potencial do Clio Rally4 já é evidente e já demonstrámos que o desempenho está lá. “