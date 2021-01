Renault Clio Rally4 chega em abril

Peugeot 208 Rally4, Ford Fiesta Rally4, Opel Corsa Rally4 e agora Renault Clio Rally4. A marca francesa tem como objetivo fazê-lo o mais competitivo da sua classe. Depois do Renault Clio Rally5, o departamento de competição da Renault prepara o Clio Rally4. Para já vai correr como carro ‘zero’ no Rali de Monte Carlo.



A Renault quer torná-lo no melhor carro de tração a duas rodas motrizes na sua classe. Com base nas versões Cup, RX e Rally5, reveladas em 2019 e lançadas no ano passado, o departamento de veículos desportivos para clientes da Renault continua a desenvolver as versões de competição da quinta geração do Renault Clio. O Clio Rally5 está posicionado na base da pirâmide de ralis da FIA, e o Clio Rally4 logo acima. Tal como ‘obrigam’ os regulamentos técnicos de ambas as categorias, o Clio Rally5 e o Clio Rally4 têm em comum:a mesma carroçaria, a mesma do Renault Clio RS. O motor é o TCe de 4 cilindros e 1330 cc, 16 válvulas, possui um novo turbo, novos pistões e bielas.

O motor está acoplado a uma caixa de velocidades Sadev, e tem uma potência de 215 cv, tendo já antecipado a futura introdução de um restritor, conforme os regulamentos técnicos da FIA para os Rally4. O carro tem sido alvo de um intenso programa de testes, realizado ao longo de vários meses e mais de 5.000 quilómetros por Stéphane Sarrazin, Bryan Bouffier, Jean-Sébastien Vigion e Manu Guigou.

O carro estará em Monte-Carlo com Florian Bernardi, vice-campeão na categoria de 2WD do Campeonato Francês de Rallyes com Clio Rally5 e como navegador, Victor Bellotto.

Posteriormente, o Clio Rally4 continuará o seu processo de homologação que deve ser concluído até abril. As primeiras entregas vão dividir-se entre França, Espanha e Itália.

Para Benoît Nogier, Diretor de Customer Racing da Renault Sport Racing: “Estamos muito satisfeitos em apresentar o Clio Rally4 no Rallye Monte-Carlo, graças às nossas ligações históricas com o Automobile Club de Monaco. O Clio Rally4 foi projetado sem compromissos com um objetivo simples em mente: ser o melhor carro com tração às duas rodas da sua classe. Estamos extremamente satisfeitos com o trabalho de desenvolvimento realizado para atingir esse objetivo e todos os pilotos envolvidos relataram que é um carro de alto desempenho e divertido de conduzir. Temos a certeza que tem tudo para se tornar uma referência em ralis regionais, nacionais e internacionais, tanto em asfalto como em terra. Esperamos vê-lo em ação nas magníficas estradas do Rally de Monte-Carlo, antes de sua estreia nas competições uma vez homologado.”