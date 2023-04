Renault Clio Rally3 homologado | AutoSport

Está encerrado o processo de homologação do Renault Clio Rally3, primeiro modelo de competição da casa francesa com tração integral. O novo carro, revelado em janeiro, está agora apto a participar em campeonatos internacionais bem como um pouco por todo o mundo.

Desenvolvido em parceria entre o departamento competição, Alpine e ainda Alpine F1, o Clio Rally3 virá trazer maior animação a um grupo em que só existia o Ford Fiesta e permitir a expansão de várias competições juniores, com destaque para aquelas do WRC e ERC.

O modelo tem um motor de quatro cilindros com 1.330 cc e debita 260 cavalos, permitindo um regime máximo de 7.400 rpm. A transmissão integral é feita através de uma caixa de velocidades sequencial da Sadev de 5 relações e o peso é de 1.210 kg, o mínimo permitido pelo regulamento, com um preço a rondar os 122.000 euros. O novo Renault estará já na próxima semana em três ralis, Terre de Castine com Quentin Ribaud, Manu Gascou e Bastien Bergounhe, Dieppe Normandie com Thomas Chauffray e Targa Florio com Alessandro Casella.