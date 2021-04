Renault Clio Rally 4, objectivo: tornar-se a nova referência na sua classe

O Renault Clio Rally 4 já foi homologado. Esta nova etapa abre caminho à estreia competitiva do mais recente carro da Renault, o que deve suceder nas próximas semanas. O carro beneficiou da experiência de pilotos como Stéphane Sarrazin, Bryan Bouffier, Jean-Sébastien Vigion e Manu Guigou, que foram testando o Clio desde à vários meses para cá, percorrendo mais de 5.000 quilómetros de testes de desenvolvimento.

O Renault Clio Rally 4 fez a sua primeira aparição pública como carro zero no Rally Monte-Carlo, e tendo base no Clio Rally 5, do qual ‘retira’ a carroçaria, os elementos de segurança que cumprem as normas mais recentes, os pedais, a coluna de direcção e a subestrutura, o Clio Rally 4 foi concebido para se tornar a nova referência na sua categoria. Não vai ter vida fácil, tal é a concorrência: Ford Fiesta Rally 4, que ainda não foi visto em Portugal, o novo Opel Corsa Rally 4, que é um Peugeot 208 Rally 4 com a carroçaria opel, e claro, já o referimos, o Peugeot 208 Rally4 que é o mais conhecido em Portugal, por motivos óbvios.

O departamento de competição da Renault dedicou especial atenção a todos os aspetos do desempenho. O motor de 4 cilindros 1330 cc TCe 16-válvulas foi amplamente retrabalhado com o desenvolvimento de um novo turbo, novos pistões, nova árvore de cames e novas bielas.

Ainda acoplado a uma caixa de velocidades SADEV, o bloco recebeu também uma atenção específica em relação à sua gama de binário e potência, tendo já antecipado a futura introdução de um limitador nos regulamentos técnicos do FIA Rally 4.

Outros componentes mecânicos também têm sido o foco da melhoria do desempenho e da fiabilidade. Clio Rally 4 vem com travões PFC e amortecedores ajustáveis de suspensão BOS, que se encontram na vanguarda da mais recente tecnologia.

Para Benoît Nogier, Diretor Comercial Racing da Renault: “Esta homologação recompensa o incrível trabalho que as nossas equipas investiram na concepção e desenvolvimento do Clio Rally 4. Estamos muito orgulhosos do nosso mais recente produto. Este carro foi concebido sem compromisso em termos de desempenho, segurança e diversão em todas as superfícies. O Clio Rally 4 tem um objectivo: tornar-se a nova referência na sua classe. O Clio Rally 4 cumpre perfeitamente as especificações que estabelecemos a nós próprios, tal como foi confirmado nos difíceis troços do Monte Carlo. O nosso próximo marco serão as primeiras entregas aos clientes, e a estreia competitiva nesta primavera. Já estamos a trabalhar em alguns projetos que mal podemos esperar para vos revelar”, disse.

Especificações do Clio Rally4

Chassis

Base : Linha Clio RS

Estrutura : Monobloco de aço soldado

Eixo dianteiro : Pseudo McPherson

Eixo traseiro : eixo H

Suspensão : Bos Suspensão de três vias amortecedor regulável e paragem hidráulica

Motor

Tipo : 1.3 TCe Renault – 4 cilindros – 16 válvulas

Turbocompressor : Borg Warner – restritor de 30mm

Refrigeração : derivado de produção

Entrega de combustível : injecção directa

Potência : 215hp

Torque : 350Nm

RPM máximo : 6,500

Electronics : Corridas de Vida

Combustível : norma SP98

Dimensões

Comprimento – Largura – Altura (mm) : 4,050 – 1,988 – 1,400

Pista Frente-Traseira (mm) : 1,500 – 1,490

Distância entre eixos (mm) : 2,579

Peso descarregado : 1,080kg

Transmissão

Caixa Sadev sequencial de 5 velocidades + marcha-atrás

Selector montado no chão com libertação electrónica inversa

embraiagem Sachs

Rodas

Rodas : 6×15 (Cascalho), 7×17 (Tarmac)

Pneus : Michelin

Travões