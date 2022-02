Renault 4L: ‘Mundo de Aventuras’ no East African Safari Classic Rally (vídeo) | AutoSport

Tal como se esperava, a participação das duas Renault 4L portuguesas no East African Safari Classic Rally está a ser uma aventura ‘daquelas’ que só o ‘desenrascanço’ luso consegue ultrapassar.

E o rali só ainda agora começou! É verdade que arrancou logo com uma das mais duras etapas da prova com três troços com 33,42 km, 87,17 km e 74,73 km e ainda 254 km em ligação.

Podíamos aqui escrever um longo texto a contar-lhe tudo, mas neste caso o que vai ouvir vale muito mais que 100 palavras. Veja o vídeo das duplas Pedro Matos Chaves/Marco Barbosa, que sentiram algumas dificuldades com a suspensão da Renault 4 GTL, e António Pinto dos Santos/Nuno R. Silva.

Uma prova inenarrável em termos de dureza, mas as duas Renault 4 L de ‘aço’ por lá continuam, embora já em Super Rally. As duas incansáveis Renault 4L estão prontas para todos os desafios! Até um roubo de peças está a limitar a ação do Team Renault 4L 60th Anniversary-Portugal. Está tudo explicado na primeira pessoa por Pedro Matos Chaves, António Pinto dos Santos e Nuno Rodrigues da Silva