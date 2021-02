Renato Pita vai correr de Renault Clio Rally5

Após vários anos com o Ford Fiesta R2, com o qual venceu o Tour European Rally 2WD Trophy em 2017, e depois de só ter feito dois ralis em 2020, um deles nos Clássicos, Renato Pita vai novamente correr além fronteiras com um Renault Clio Rally5. Quando lhe perguntámos porquê este carro e o que está na génese desta ideia? “Escolhi o Renault Clio Rally5 por ser o carro que melhor se enquadra em termos de custos na nova realidade económica que todo o mundo está a viver. Para além disso, é um excelente carro, lançado agora pela Renault Sport, e que mais tarde, provavelmente no final do ano, me permite evoluir para um Rally4”, disse Renato Pita, ciente que este Clio Rally5 pode ter um kit que lhe permite passar a ser um Rally4, sem precisar de comprar um carro novo: “a ideia é passar para um Rally4 logo que seja possível. Face às incertezas que todos vivemos motivadas pela pandemia de Covid-19 apenas me é possível confirmar a utilização de um Rally5, neste momento”.

Quanto à competição onde vai correr: “Irei estar além fronteiras inserido num dos troféus organizados pela Renault Sport. Faz todo o sentido estar num troféu onde todos utilizam o mesmo carro e onde tenho o suporte da marca Renault Sport, para me ajudar a evoluir com um carro que será completamente novo para mim, em vez de estar a correr em Portugal onde para além de não concordar com as medidas que têm sido tomadas, estaria a correr com um carro com performances inferiores a todos os meus adversários, no fundo a correr sozinho)…”, disse, revelando depois que pode fazer uma ou outra prova em Portugal: “No nosso país e face a um conjunto de atividades paralelas com os meus patrocinadores poderei estar à partida de uma ou outra prova, por exemplo o Rali Vinho Madeira, que não coincida com as provas lá fora. Neste caso manterei a equipa com uma navegadora, para continuar com o trabalho que tenho desenvolvido, desde 2018, com uma equipa mista (ndr, tem corrido com a espanhola Alba Sánchez, Adriana Neves e mais recentemente, Sofia Mouta). Além fronteiras, será um navegador, mas que mais tarde será apresentado, assim como a restante equipa que me acompanhará em 2021”.