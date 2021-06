Renato Pita estreou-se na Renault Clio Trophy: “carro dá muito gozo conduzir” | AutoSport

O passado fim de semana ficou assinalado pela estreia no Renault Clio Trophy Suisse de Renato Pita e Nuno Rodrigues da Silva, com a participação no Rallye des Bornes em França. Na estreia do novo Renault Clio Rally5, a equipa portuguesa encontrou pela frente um rali bastante rápido, com classificativas que por vezes se tornavam algo traiçoeiras, fazendo desta participação uma tarefa complicada.

Ainda assim, o quinto lugar final foi um justo resultado face à primeira participação neste rali.

Muito agradado pela opção em disputar o Renault Clio Trophy Suisse, onde, para além do ambiente fabuloso que se vive entre todos os participantes, tudo o que se aprende num tipo de competição como esta é extremamente gratificante e por isso mesmo se sente feliz com a escolha que fez para este ano, referiu Renato Pita.

Em relação ao Renault Clio Rally5, o piloto considera um excelente carro que lhe tem dado muito gozo conduzir e com o qual se sente cada vez mais à vontade, reconhecendo que ainda há muito trabalho a fazer para que nas próximas provas esteja mais rápido e competitivo. Nesse sentido, no regresso

a Portugal, a equipa realizará uma nova “bateria” de testes com o objetivo de iniciar a preparação da próxima prova, o Rallye Mont-Blanc Morzine, que decorrerá de 3 a 5 de setembro novamente em França.