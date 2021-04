Renato Pita com Nuno Rodrigues da Silva no Clio Trophy Suíça

Renato Pita vai fazer dupla com Nuno Rodrigues da Silva e aos comandos do Renault Clio Rally5 vão disputar a Clio Trophy Swiss 2021. O piloto opta novamente por uma competição no estrangeiro, tendo revelado ao AutoSport que a opção pelo Renault Clio Rally5 resulta do facto do carro se enquadrar bem em termos de custos à nova realidade económica decorrente da pandemia, sendo a ideia passar para um Rally4 no futuro, sem ter que comprar um carro novo, pois basta ‘acrescentar’ o kit.

Vai correr no troféu suíço da Renault, que arranca a 28/29 de maio (Rallye du Chablais) . Segue-se a 18/19 de junho (Rallye des Bornes, França), a 3/4 de setembro o Rallye Mont-Blanc Morzine (França), 24/25 de setembro, o Rally Ronde Internazionale del Ticino (Suíça) e a 21/23 de outubro, o Rallye International du Valais (Suíça).