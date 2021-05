Renato Pita apresentou projeto para 2021 | AutoSport

O projeto Renato Pita #21 foi divulgado ao público no passado sábado nas novas instalações da Renault Caetano Formula, em Vila Nova de Gaia.

À semelhança do ano transato, Inês Gonçalves foi a jornalista convidada para uma apresentação, em que estiveram presentes Jorge Coelho, Diretor Geral da Caetano Formula e anfitrião desta apresentação, a Câmara Municipal da Maia, através do Vereador Paulo Ramalho, o Administrador do Grupo Optivisão, André Brodheim, e finalmente Anabela Silva, Diretora de Marketing da BP Portugal, patrocinador de Renato Pita há 15 anos, referiu que o segredo para o sucesso e longevidade desta parceria são os 3 valores essenciais que caracterizam o piloto: Resiliência, Confiança e Rigor, demonstradas quer no desporto quer na vertente educacional, através da campanha de segurança rodoviária «Etapa Segura».

Renato Pita destacou a aposta no Campeonato de Ralis da Suíça, integrado no Renault Clio Trophy Suisse, sendo a concretização de um desejo e logo num ano que tanto significado tem para o piloto.

Os objetivos estão traçados e passam por evoluir de forma constante e progressiva a sua adaptação ao novo carro, contanto com o apoio da sua equipa ao qual se juntam os técnicos franceses da Chazel Technologie, um novo Engenheiro Motorsport e o conceituado e titulado navegador português Nuno Rodrigues da Silva.