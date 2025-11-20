Recorde de inscritos marca o final do Portugal Rally Series em Lousada

Três pilotos na luta pelo título absoluto e nomes sonantes reforçam uma das listas mais fortes da época para o Soma Group Rally Series de Lousada.

O Portugal Rally Series chega a Lousada para a última ronda da temporada com um marco histórico: a maior lista de inscritos de 2025, espelhando o crescimento do projeto e a adesão ao formato inovador que combina Arenas e classificativas exteriores. A decisão do título absoluto envolve Pedro Lago Vieira, Miguel Carvalho e Nelson Trindade, separados por apenas 15 pontos, num rali de tudo ou nada.

Winner 2025: contas claras para a derradeira batalha

O título principal de 2025 está em disputa em Lousada, com 3 candidatos ainda com chances de alcançar a coroa. Pedro Lago Vieira, Miguel Carvalho e Nélson Trindade disputaram as posições cimeiras durante as 4 rondas já cumpridas no ano inaugural do Portugal Rally Series e mais do mesmo se prevê no asfalto de Lousada. Com uma margem pontual de 15 pontos entre o top 3, as combinações possíveis para cada candidato são:

Pedro Lago Vieira (67 pts) – líder

É campeão se vencer, independentemente do que os rivais façam.

Se for 2.º ou 3º (85 ou 82 pts), é campeão a menos que Miguel Carvalho vença.

Se for 4.º (79 pts), precisa que Miguel não fique no top 2

Se for 5.º a 7.º (77, 75 ou 73 pts), mantém hipóteses, mas passa a depender de dois fatores: Miguel Carvalho tem de terminar abaixo dos lugares que lhe permitiriam ultrapassá-lo (por exemplo: se Lago Vieira for 5.º, Carvalho não pode ficar no top 3), e Nelson Trindade só o ultrapassa se vencer e se Lago Vieira terminar 6.º ou 7.º ou pior. Resultados abaixo de 7.º obrigam Carvalho a terminar atrás para que Lago Vieira mantenha a liderança. Lago Vieira assim depende de si, mas não tem grande margem para erros num rali que promete ser exigente desde a primeira especial.

Miguel Carvalho (63 pts) – 4 pontos da liderança

Se vencer, é campeão — não depende de ninguém.

Se for 2.º (81 pts), precisa que Pedro Lago Vieira termine 4.º ou pior.

Se for 3.º (78 pts), precisa que Pedro termine 5.º ou pior.

Se for 4.º (75 pts), continua matematicamente na luta, mas só será campeão se Lago Vieira tiver um resultado modesto (6.º ou pior) e se Nelson Trindade não vencer (vencendo, chegaria a 77).

Mantém hipóteses até ao 6.º lugar, mas sempre dependente de combinações fracas de Pedro Lago Vieira. Miguel Carvalho chega em excelente forma e tem o cenário mais direto: precisa terminar à frente do líder.

Nelson Trindade (52 pts) – precisa de um grande resultado

Para ser campeão, tem de vencer obrigatoriamente (77 pts).

Mesmo vencendo, precisa que: Pedro Lago Vieira termine 6.º ou pior, e Miguel Carvalho termine 4.º ou pior. A missão é difícil, mas totalmente possível num rali novo, técnico e com elevada competitividade entre os vários inscritos.

Diogo Marújo, navegado por Jorge Henriques já provou no asfalto de Ponte de Lima que pode batalhar pelos lugares mais altos do rali. Ainda que longe da luta pelo título, o jovem piloto é um exemplo que pode baralhar as contas dos pretendentes.

(O regulamento atribui 25-18-15-12-10-8-6-4-2 pontos ao top 10, mais 1 ponto adicional para todos os pilotos que terminem a prova.)

Presença reforçada: 2 Rodas Motrizes ao mais alto nível

A lista de inscritos da categoria Rally4 e da classe 2RM recebe dois nomes que elevam o nível competitivo. Kevin Saraiva, piloto português do Campeonato Europeu de Ralis (ERC) e Iago Gabeiras, promessa espanhola ao volante de outro Peugeot 208 Rally4 vêm aliar-se a um plantel de 2RM recheado com pilotos como Telmo Garcia, Tiago Pereira, José Miranda, Sérgio Dias ou Filipe Teixeira, prontos a disputar a vitória nas duas rodas motrizes e adicionar intensidade a uma das classes mais disputadas da época inaugural.

Outro motivo de interesse na categoria 2RM e a classe Sideways é o duo pai-filho de José Cruz e o piloto Hyundai Junior Team FPAK, Hugo Lopes. Ambos ao volante de dois Porsche 911 GT3 Cup e, juntamente com Vitor Pascoal numa viatura idêntica, prometem trazer um novo destaque a uma das classes preferidas do público.

Numa adição de última hora, Afonso Santos, piloto FPAK Júnior Team de Ralis 2025 e com participações no Portugal Rally Series 2025, inscreveu-se num Toyota GR Yaris para subir do Peugeot 206 GTi para um 4 Rodas Motrizes no seu ano de estreia.

Lousada: estreia num rali completo, formato inovador e Arena como palco central

Lousada recebe pela primeira vez um rali completo na sua história longa de receber provas automobilísticas. Com 10 provas especiais que combinam classificativas exteriores desafiantes com a emblemática Monster Energy Arena, que acolherá milhares de adeptos num desenho híbrido – começando fora e terminando dentro do circuito.

Os dois traçados exteriores distintos, a Arena estendida e outros elementos tornarão a Ronda #5 também um palco de testes para soluções que serão integradas na época de 2026, reforçando a filosofia de evolução contínua do campeonato.

Tudo foi preparado ao detalhe pelo Clube Automóvel de Lousada (CAL) em colaboração com o Portugal Rally Series. A Fanzone contará com: