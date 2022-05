RallySpirit, Pedro Ortigão: “quatro novas câmaras municipais atestam a validade do projeto” | AutoSport

Pedro Ortigão, responsável da X Racing, a entidade promotora do RallySpirit Altice cola este ano na estrada uma prova bem diferente dos anos anteriores, que se estende este ano a mais municípios. A prova disputa-se ao longo de três dias, tem três novas classificativas, Barcelos Norte, Vila Verde e Amares, sendo que das edições anteriores, mantêm-se as classificativas Barcelos Oeste (ex-Laúndos), Barcelos Sul (ex-Barcelos) e Santo Tirso (ex-Assunção), num esquema competitivo diversificado: “Estamos muito motivados por colocar na estrada mais uma edição do RallySpirit Altice. Trata-se de uma edição renovada, que, além de consolidar o apoio das habituais câmaras municipais, confirma a entrada de quatro novas, que atestam a validade do projeto. Este ano, a prova será mais longa, de forma a ir de encontro aos restantes Rally-Legends do Slowly Sideways Europe e com o objetivo de reforçar o seu estatuto também no panorama internacional. Por isso, estamos orgulhosos do caminho que temos vindo a traçar e muito confiantes no futuro. Mas quero deixar um agradecimento especial aos participantes, público e patrocinadores, pois sem eles esta grande festa dos ralis seria impossível de realizar.”