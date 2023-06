RallySpirit: Parada de estrelas pelas estradas do Minho | AutoSport

Uma autêntica parada de estrelas de carros históricos de ralis percorreu os belíssimos troços de Amares, Terras de Bouro, Vila Verde e Barcelos perante um público entusiasta, na tarde desta sexta-feira. Amanhã, a prova sai de Barcelos para Santo Tirso, passando pela Câmara de Famalicão, para concluir a etapa junto à foz do Rio Douro, no Porto, numa festa ao pôr do sol para todos os que quiserem ver estas autênticas «máquinas sagradas» da história dos ralis de perto.

A etapa inaugural da provada X-Racing terminou em grande festa, no Campo da República (Campo da Feira) de Barcelos, com DJ, música e muita animação, num evento com começo às 21h30 que levou um vasto número de famílias a admirar de perto este precioso lote de carros que atravessam todas as eras dos ralis, com natural destaque para os super musculados Grupo B, que evocam aquela que foi para muitos a mais brilhante fase da história do campeonato do mundo.

Mas se os Legend concentraram, naturalmente, mais atenções, os restantes não deixaram de entusiasmar, até pela competição entre eles, liderada, nos Históricos, por José Gil e João Andrade, e nos Spirit, por Armando Costa e José Costa. São mesmo tantos e tão bons, numa viagem no tempo que traz recordações aos mais velhos e alimenta os sonhos dos mais novos.

Desfile histórico prossegue este sábado

O programa deste 8.º RallySpirit prossegue, este sábado, coma disputa da 2.ª Etapa. São mais 40,31 quilómetros cronometrados, com partida, às 09h30, do Campo da República, em Barcelos. Seguem-se as primeiras passagens por Barcelos Oeste e Barcelos Sul (PE5 e 6, às 10h38 e 11h06, respetivamente) e o reagrupamento de novo no Campo da República (11h41-13h41).

De tarde, as segundas passagens são às 15h04 e 15h32 e segue-se a ligação até ao reagrupamento em Santo Tirso (16h47, no largo da Câmara), com controlo de passagem na Câmara Municipal de Famalicão. A nona e última especial do dia são os 4,69 quilómetros de Santo Tirso, com final da etapa na marginal do Porto, no Jardim das Sobreiras, às 18h55, e uma animada “Sunset Party». Mais uma excelente oportunidade para todos os que quiserem poderem ver de perto estas lendárias máquinas da prova da X-Racing.

Classificação

Históricos (Após PE 4)

1.º José Gil/João Andrade (Ford Escort MK1), 30m13.1s

2.º Rui Salgado/Luís Godinho (VW Golf II GTI), 2m10.9s

3.º Pedro Gastão Silva/Sérgio Paiva (Ford Escort MK1), 3m37.5s

Spirit (Após PE 4)

1.º Armando Costa/José Costa (Mitsubishi Lancer Evo6), 30m16.9s

2.º Rui Madeira/Paula Madeira (Mitsubishi Lancer Evo3), a 11.9s

3.º Guilherme Outeiro/Eduardo Outeiro (BMW E30), a 24.7s