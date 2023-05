RallySpirit na estrada de 2 a 4 de junho | AutoSport

Entre carros de Grupo A, Kit-Car e WRC, os 15 Grupo B confirmados são, como sempre, as verdadeiras jóias da coroa desta edição de 2023 do RallySpirit, entre uma diversificada lista de cerca de 100 inscritos. A prova, que integra o exclusivo circuito dos Rally-Legends europeus, é um dos mais aguardados eventos do desporto motorizado em Portugal e mantém sede em Barcelos. Apresenta novidades importantes relativamente a 2022 e continua a ter como um dos pontos altos a chegada ao Porto, no final da etapa de sábado, para uma verdadeira festa ao pôr do sol na Foz do Rio Douro (Jardim das Sobreiras).

É já para a semana que a prova da X Racing, com organização desportiva do Clube Automóvel de Santo Tirso, vai para a estrada. Evento com créditos firmados no panorama dos principais Rally-Legends europeus, está inserido no calendário do Slowly Sideways Europe juntamente com o Eiffel Rally Festival e o Alsace Rallye Festival.

O RallySpirit tem partida às 14h00 de sexta-feira, 2 de junho, no Jardim da Avenida da Liberdade, em Barcelos. Esta edição volta a reunir alguns dos mais fantásticos carros que marcam a história dos ralis, em ambiente de descontração e festa sem que o capítulo desportivo seja relegado para segundo plano. Momento marcante é, portanto, a exposição de todas estas lendárias «máquinas» no Campo da República (Campo da Feira), em Barcelos, a partir das 18h30 de sexta-feira, na chegada da 1.ª etapa.

E para que a hora de jantar não impeça a admiração e o desfrutar de tantos cavalos de potência, de tanta exclusividade e de tanta história, a organização promove uma festa, neste mesmo recinto do Campo da Feira, durante o Parque de Assistência (21h30-23h30), com DJ, muita música e ainda mais animação para todos. Um momento imperdível para os amantes do automobilismo e que é ao mesmo tempo uma oportunidade de salutar convívio para toda a família.

Carros lendários para todos os gostos

O RallySpirit 2023 volta a ser uma autêntica viagem no tempo através da qual vamos poder ver, entre os Grupo B, preciosidades da dimensão de um Lancia Delta S4 e de um Lancia Rally 037, ambos com a famosa decoração da Martini Racing, dos Audi Quattro S1 E2, do Peugeot 205 T16, do MG Metro 6R4, do Toyota Celica Twincam Turbo ou do Porsche 911 SCRS, sem esquecer o Opel Manta 400, os dois últimos também com as famosas cores da Rothmans.

Destaque ainda para uma verdadeira montra histórica de carros de ralis míticos de todas as eras, que vão desde os Opel Ascona 400, Ford Escort MK2 RS 1800, Ford Sierra RS Cosworth ou BMW M3 dos anos 1980, passando pelos Grupo A dos anos 1990, como os Lancia Delta Integrale, Subaru Impreza 555, Ford Escort Cosworth e Mitsubishi Lancer Evo, até aos Peugeot 306 Maxi e Renault Megane Maxi ou os sonoros Kit Car como os Seat Ibiza, Fiat Punto ou Citroën Saxo, sem esquecer os impressionantes WRC, como o Toyota Corolla.

Mas não podemos perder de vista as «curiosas» participações do Trabant RS800, do Fiat 127, do belíssimo Volvo P 544 amarelo, do Datsun 1200 e dos Ford Escort MK1.

Muitas novidades na edição de 2023

O RallySpirit conta com 102,98 km disputados contra o cronómetro, ao longo de 11 classificativas, cabendo a Amares abrir as hostilidades com um dos mais emblemáticos troços de toda a prova, imediatamente após o desfile em modo de partida na Praça do Comércio de Amares, onde a população vai, se assim o desejar, poder ter um contacto próximo com todos os «bólides» e concorrentes inscritos.

Ainda na sexta-feira, novidade são as classificativas de Terras de Bouro (com início no centro da vila) e de Vila Verde – esta última, também completamente nova, apesar de manter o nome da de 2022. Realce igualmente para o facto de todas as especiais do dia serem perfeitamente encadeadas, com ligações a rondarem os cerca de três quilómetros entre cada.

Outro destaque entre as estreias desta edição é a Assistência Remota em Mixões da Serra, entre as classificativas de Terras de Bouro e Vila Verde, num revivalismo dos ralis «à moda antiga», em que os carros param na berma da estrada de ligação para eventuais reparações. Logo após a terceira especial, pelas 17h24, há o reagrupamento no Jardim da Praça da República de Vila Verde, para que todos possam desfrutar mais uma vez da presença próxima de carros e pilotos.

No programa de sábado, as classificativas são iguais às da edição de 2022, com dupla passagem pelos troços de Barcelos Oeste e Barcelos Sul, antes de a comitiva se dirigir ao Porto, com passagem obrigatória em frente à Câmara Municipal de Famalicão. Segue-se o reagrupamento na Praça do Município da «cidade dos Jesuítas», antes dos 4,69 km da PE Santo Tirso e do posterior rumo à Foz do Rio Douro para a «Sunset Party».

No domingo, a partida do Porto (Jardim das Sobreiras) está marcada para a 09h00, antes da disputa, às 11h03, da penúltima especial (SS10-Bacelos Norte). O RallySpirit 2023 volta a encerrar com os 10,23 km da especial Boucles de Barcelos (com início às 11h36), que privilegia acima de tudo o espetáculo e que é disputada com várias equipas em perseguição dentro do traçado.

“Estamos empenhados em colocar na estrada a melhor edição de sempre do RallySpirit, porque o nosso objetivo é ir cada vez mais longe de ano para ano. É uma prova em que reforçamos o compromisso com as câmaras municipais envolvidas, que sentimos cada vez mais próximas do projeto. Estamos satisfeitos pelo caminho que temos vindo a traçar e muito confiantes no futuro, mas tudo isto seria naturalmente impossível sem o envolvimento de participantes, público e patrocinadores, a quem agradecemos particularmente”, diz Pedro Ortigão, um dos responsáveis da X Racing, promotora do RallySpirit.

Vêm aí três dias de intenso espetáculo, com carros de sonho a percorrer troços exigentes e de grande beleza ao longo de florestais e de importantes centros urbanos das regiões do Minho e Douro. A não perder.