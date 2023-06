RallySpirit hoje na estrada-horário, inscritos… | AutoSport

Um alargado lote de carros de Grupo B, entre eles um Lancia Delta S4 (ex Henri Toivonen) e um Lancia Rally 037, dois Audi Quattro S1 E2 ou um Peugeot 205 T16, encabeçam uma lista de inscritos excelente e diversificada de 83 participantes nesta edição de 2023 do RallySpirit. Destaque também para uma verdadeira montra histórica de carros de ralis de todas as eras, que vão desde o Opel Ascona 400 ao Ford Sierra RS Cosworth, passando pelos Lancia Delta Integrale, Subaru Impreza 555, Peugeot 306 Maxi ou Toyota Corolla WRC, só para mencionar uns quantos. Os finais das etapas de sexta-feira e sábado, em Barcelos e no Porto, respetivamente, são dos momentos mais aguardados da prova: autênticas festas, com muita música e convívio familiar junto aos fantásticos carros de competição.

A prova da X Racing,com organização desportiva do Clube Automóvel de Santo Tirso,é a única em Portugal a integrar o exclusivo circuito Slowly Sideways Europee mantém sede em Barcelos, apresentando novidades importantes relativamente a 2022. Inserido no calendário dos Rally-Legends europeus juntamente com o Eiffel Rally Festival e o Alsace Rallye Festival, este oitavo RallySpirit reúne a melhor lista desde a primeira edição, com carros de ralis de todos os tempos, para satisfação do gosto de milhares e milhares de aficionados, cuja paixão atravessa gerações.

Trata-se de um dos mais aguardados eventos do desporto motorizado em Portugal,que começa já às 14h00 desta sexta-feira, no Jardim da Avenida da Liberdade, em Barcelos, tendo como momento mais marcante do dia a exposição de todas estas lendárias «máquinas» no Campo da República (Campo da Feira), também em Barcelos, a partir das 18h30, na chegada da 1.ª Etapa.

E para que a hora de jantar não impeça a admiração e o desfrutar de tantos cavalos de potência, de tanta exclusividade e de tanta história, a organização promove uma festa, neste mesmo recinto do Campo da Feira, durante o Parque de Assistência (21h30-23h30), com DJ, muita música e ainda mais animação para todos. Um momento imperdível para os amantes do automobilismo e ao mesmo tempo uma oportunidade de salutar convívio entre toda a família.