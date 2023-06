RallySpirit: De Barcelos ao Porto nos bólides históricos | AutoSport

A etapa intermédia do RallySpirit disputou-se ao longo de quatro especiais em Barcelos, dirigiu-se a Santo Tirso, para mais uma e a última do dia, não sem antes fazer uma paragem em Famalicão, para gáudio dos adeptos entusiastas. A comitiva que integra um pedaço precioso da história dos ralis mundiais tomou depois o caminho do Porto, onde repousa, esta noite, não sem antes proporcionar um contacto próximo ao muito público que se dirigiu ao Jardim das Sobreiras, na marginal do Douro, para uma festa com muita história e muitas histórias de corridas, junto à foz do rio que banha a Cidade Invicta.

A segunda etapa desta oitava edição do RallySpirit voltou a encantar todos os que o seguiram na estrada ao longo deste segundo dia, recebendo banhos de multidão nos centros das cidades de Barcelos, Famalicão e Santo Tirso, para chegar ao Porto, onde nova enchente aguardava a comitiva recheada de alguns dos mais marcantes carros de ralis de todos os tempos.

É difícil concentrar em tão pequeno espaço tantas e tão gloriosas máquinas de competição,e poucos países têm este extraordinário privilégio de receber Rally Legends do exclusivo circuito de Slowly Sideways Europe. Mais um motivo de orgulho para os portugueses, considerados por todos os pilotos como um dos públicos mais aficionados a esta modalidade que é para nós de eleição.

Gil e Costa continuam a mandar entre Históricos e Spirit, respetivamente

Os Legend continuaram a fascinar o público que acompanha o rali nos troços, nas ligações, nas assistências e nos reagrupamentos, com os Grupo B a fazerem tremer o chão à sua passagem. Nos Históricos, José Gil Reforçou a liderança ao longo do dia relativamente a Rui Salgado, com o pódio provisório a ser assegurado por Herculano Santos Pereira, após o abandono, por despiste, de Pedro Gastão Silva.

No pelotão dos Spirit, Armando Costa também reforçou o comando, com Rui Madeira a regressar ao abrigo do Super Rally, após desistência por excesso de penalização à entrada para a última especial desta sexta-feira, apesar de ainda ter aparecido no segundo posto após a conclusão do derradeiro troço. Guilherme Outeiro subiu assim a segundo e segurou a posição ao longo deste sábado, enquanto João Pedro Peixoto encerra o pódio provisório.

Gloriosa parada histórica de carros de ralis termina este domingo em Barcelos

O programa deste 8.º RallySpirit termina, já este domingo, em Barcelos, após a disputa da 3.ª Etapa. São os derradeiros 17.95 quilómetros cronometrados da edição deste ano, com partida, às 09h00, no Jardim das Sobreiras, na marginal do Rio Douro, no Porto, rumo ao Parque de Assistência no Campo da República (Campo da Feira), em Barcelos, pelas 10h20.

A PE 10, Barcelos Norte, começa às 11h03, e a última e muito aguardada, a Boucles de Barcelos, com início às 11h23, encerra com grande espetáculo a oitava edição da prova da X-Racing, como vários carros dentro do percurso em simultâneo. Um fecho em beleza que fica completo com a Cerimónia de Encerramento, com início às 12h16, novamente no Campo da Feira barcelense, para que todos possam ver de perto mais uma vez, em 2023, o desfile e exposição de tantos dos mais incríveis, potentes e exclusivos carros que marcam a história dos ralis.

Classificação

Históricos (Após PE9)

1.º José Gil/João Andrade (Ford Escort MK1), 51m54.0s

2.º Rui Salgado/Luís Godinho (VW Golf II GTI), 4m00.3s

3.º Herculano Santos Pereira/Miguel Castro (Opel Kadett GT/E), 7m40.3s

Spirit (Após PE9)

1.º Armando Costa/José Costa (Mitsubishi Lancer Evo6), 52m04.3s

2.º Guilherme Outeiro/Eduardo Outeiro (BMW E30), a 42.8s

3.º João Pedro Peixoto/Leandro Parreira (Renault Clio 16V), a 2m59.0s