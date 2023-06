RallySpirit com muitas novidades: Guia da prova e onde ver | AutoSport

O RallySpirit conta com 102,98 km cronometrados, ao longo de 11 classificativas. Amares,um dos mais emblemáticos troços da prova,abre as hostilidades às 15h23, após o desfile na Praça do Comércio da vila; e ainda na sexta-feira, as classificativas de Terras de Bouro (com início no centro da localidade) e de Vila Verde são novidade. Realce para o facto de estes troços serem perfeitamente encadeados, com ligações a rondarem os cerca de três quilómetros entre cada.

Outra novidade em destaque é a Assistência Remota em Mixões da Serra, entre as especiais de Terras de Bouro e Vila Verde, num revivalismo dos ralis «à moda antiga», em que os carros são assistidos na berma da estrada. Pelas 17h24, há reagrupamento no Jardim da Praça da República de Vila Verde, para que todos possam desfrutar mais uma vez da presença próxima de carros e pilotos.

No sábado, as classificativas são iguais a 2022, com dupla passagem por Barcelos Oeste e Barcelos Sul, antes da romagem ao Porto, incluindo passagem em frente à Câmara Municipal de Famalicão e reagrupamento na Praça do Município tirsense, antes dos 4,69 km da PE Santo Tirso. A Foz do Rio Douro é o destino que se segue, com a «Sunset Party» no Jardim das Sobreiras.

Domingo, partida do Porto (Jardim das Sobreiras) às 09h00, para a disputada PE 10-Bacelos Norte, às 11h03. O RallySpirit volta a encerrar com os 10,23 km da especial Boucles de Barcelos (11h36), acima de tudo para o espetáculo com vários carros em perseguição dentro do traçado.

“Estamos ansiosos por colocar na estrada mais uma edição do RallySpirit. Temos conseguido reforçar o nosso estatuto no panorama internacional entre os restantes Rally-Legends europeus, o que significa uma responsabilidade acrescida por contarmos com tão elevado número de pilotos, nacionais e internacionais, de exigência muito elevada. Quero por isso agradecer muito especialmente a todos os participantes nacionais, ao público, aos jornalistas e aos patrocinadores, pois sem eles esta grande festa dos ralis seria impossível”, diz Pedro Ortigão, um dos responsáveis da X Racing.

Três dias de intenso espetáculo já partir de amanhã, com carros de sonho a percorrer troços exigentes e de grande beleza ao longo de florestais e de importantes centros urbanos das regiões do Minho e Douro. A não perder.

