RallySpirit: Carros lendários para todos os gostos | AutoSport

O RallySpirit 2023 volta a ser uma autêntica viagem no tempo através da qual vamos poder ainda ver, entre os Grupo B, preciosidades da dimensão de um MG Metro 6R4, do Toyota Celica Twincam Turbo ou do Porsche 911 SCRS, sem esquecer o Opel Manta 400, os dois últimos com as famosas cores da Rothmans. Nota ainda para o Porsche 911 RS 3.0 IROC, com um navegador muito especial, o nosso Tiago Monteiro.

A prova é igualmente uma verdadeira montra histórica de carros de ralis míticos de todas as eras, que vão desde os Ford Escort MK2 RS 1800ou BMW M3 dos anos 1980, passando pelos Grupo A dos anos 1990, como Ford Escort Cosworth ou Mitsubishi Lancer Evo, até aos Peugeot 306 Maxi e Renault Megane Maxi, sem perder de vista as «curiosas» participações do Trabant RS800, do belíssimo Volvo P 544 ou dos Ford Escort MK1.