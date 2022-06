RallySpirit Altice: Mapas da prova/Onde Ver | AutoSport

Arranca amanhã a sétima edição do RallySpirit Altice. De sexta a domingo, em Portugal, no Norte do país, mais de 100 equipas, evocam o verdadeiro espírito dos ralis…

Entre as máquinas que prometem arrancar mais admiração, destaque para modelos originais, como o Opel Ascona 400 (ex-Walter Röhrl), o Toyota Celica Twin Cam (ex-TTE, Lars Erik Torph), o Toyota Corolla WRC (ex-Didier Auriol e ex-Pedro Matos Chaves), o Subaru Impreza 555 (ex-Colin McRae), ou o Lancia Delta Integrale (ex-Juha Kankkunen). Mas outros, como dois Audi Sport Quattro E2 (expoente máximo da reconhecida geração de ouro dos ralis da década de 80), dois Lancia Stratos (verdadeiro ex-libris dos ralis dos anos 70) ou ainda modelos como o Alpine-Renault A110, Porsche 911, Nissan 240 RS, Talbot Sunbeam Lotus, Ford Escort RS ou BMW M3, também prometem animar a edição deste ano da prova.

O RallySpirit Altice 2022, disputar-se-á, assim, ao longo de três dias, apresentando a inclusão de três espetaculares novas classificativas – Barcelos Norte, Vila Verde e Amares -, que, pela sua exigência técnica, prometem seletividade entre as equipas mais rápidas. Das edições anteriores, mantêm-se as classificativas Barcelos Oeste (ex-Laúndos), Barcelos Sul (ex-Barcelos) e Santo Tirso (ex-Assunção), num esquema competitivo diversificado.

Fora dos troços, os muitos espectadores que são esperados também poderão viver as emoções do evento no centro de Barcelos (Campo da Feira), na Marginal de Vila Nova de Gaia, no Jardim das Sobreiras – Foz, no Porto, bem como no centro de Famalicão, Santo Tirso e Amares.

Horário

Sexta-Feira, 3 de junho

PEC1 Barcelos Norte 1 7.89 km 15:13

PEC2 Vila Verde 1 14.00 km 15:56

PEC3 Amares 13.50 km 17:34

Service B – Barcelos – 30 Min 20:34

PEC4 Boucles de Barcelos 10.23 km 21:20

Sábado, 4 de junho

PEC5 Barcelos Oeste 1 8.54 km 10:38

PEC6 Barcelos Sul 1 9.27 km 11:06

Service E – Barcelos – 30 Min 13:46

PEC7 Barcelos Oeste 2 8.54 km 15:09

PEC8 Barcelos Sul 2 9.27 km 15:37

PEC9 Santo Tirso 4.69 km 17:10

Service F – Vila Nova de Gaia – 30 Min 18:00

PEC10 Boucles de Gaia 4.80 km 21:21

Damingo, 5 de junho

PEC11 Barcelos Norte 2 7.89 km 11:03

PEC12 Vila Verde 2 14.00 km 11:36

Service H – Barcelos – 10 Min 12:36