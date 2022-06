RallySpirit Altice: Lista de Inscritos | AutoSport

Indo pela ordem alfabética o RallySpirit Altice 2022 está a preparar-se para ser o melhor de sempre em termos da qualidade das viaturas presentes, se não, atente: Dois Audi Quattro A2, dois Audi Sport Quattro S1 E2, dez BMW, entre eles dois BMW M3, um Citroen Saxo Kit Car, um Fiat 131 Abarth, 19 Ford Escort, um Ford Escort RS Cosworth e outro Ford Sierra RS Cosworth. Dois Lancia Delta HF Integrale Evo, dois Lancia Stratos Gr 4, quatro Mitsubishi Lancer Evo, um Nissan 240 RS, um Peugeot 306 Maxi, nove Porsche, um Renault Alpine A110, dois Subaru Impreza 555, outros dois Subaru Impreza STI/WRX.

Por fim, um Toyota Celica Turbo e um Toyota Corolla WRC.

Independentemente de quem os guia, muito mais importante é a forma como os guiam. E nesse contexto, espera-se muito espetáculo.

A prova tem 112,62 km de provas especiais (ficando alinhado com as restantes provas do Slowly Sideways Europe), divididas em 10 classificativas disputadas ao cronómetro e duas “Boucles” (em Barcelos e Gaia), que privilegiarão o espetáculo em detrimento do fator competitivo, com várias equipas em perseguição no mesmo troço.