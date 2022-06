RallySpirit Altice: Império dos Sentidos (vídeo) | AutoSport

Arrancou hoje a sétima edição do RallySpirit Altice, e já foram vistas a rodar as máquinas que prometem arrancar mais admiração, destaque para modelos originais, como o Opel Ascona 400 (ex-Walter Röhrl), o Toyota Celica Twin Cam (ex-TTE, Lars Erik Torph), o Toyota Corolla WRC (ex-Didier Auriol e ex-Pedro Matos Chaves), o Subaru Impreza 555 (ex-Colin McRae), ou o Lancia Delta Integrale (ex-Juha Kankkunen).

Mas outros, como dois Audi Sport Quattro E2 (expoente máximo da reconhecida geração de ouro dos ralis da década de 80), dois Lancia Stratos (verdadeiro ex-libris dos ralis dos anos 70) ou ainda modelos como o Alpine-Renault A110, Porsche 911, Nissan 240 RS, Talbot Sunbeam Lotus, Ford Escort RS ou BMW M3, também prometem animar a edição deste ano da prova.

Fique com algumas imagens, comece com resumo de anteriores edições. Iremos colocando vídeos conforme forem surgindo ao longo da prova.