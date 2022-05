RallySpirit Altice: Gloriosas máquinas dos ralis estão de regresso | AutoSport

Nasceu em 2015, já vai para a sétima edição: o RallySpirit Altice está de regresso entre 3 e 5 de junho, este ano ainda com mais Grupos B para colorir mais a festa.

Vai para a estrada na próxima sexta-feira a sétima edição do RallySpirit Altice, evento que desde 2015 cada vez se tem afirmado mais e melhor no âmbito dos ‘Legend’. Tal como já vem sendo hábito, e este ano ainda mais, pode contar com os fantásticos Audi Sport Quattro, Lancia Stratos, Toyota Celica Twin Cam Turbo ou Toyota Corolla WRC, entre tantos outros. De sexta a domingo, em Portugal, no Norte do país, mais de 100 equipas, evocam o verdadeiro espírito dos ralis…

Duas semanas depois do Rali de Portugal, nada melhor para continuar a alimentar o espírito. Emoção e adrenalina não vão faltar para grande parte dos aficionados do desporto automóvel em geral, e dos ralis, em particular, no RallySpirit Altice!

A prova, já inserida no calendário do Slowly Sideways Europe (juntamente com o Eiffel Rally Festival, o Alsace Rallye Festival e o Rallye Festival Spa-Francorchamps), volta a reunir emblemáticos carros de ralis de todas as gerações, em ambiente de descontração e festa, mas onde o capítulo desportivo não é relegado para segundo plano.

Entre as máquinas que prometem arrancar mais admiração, destaque para modelos originais, como o Opel Ascona 400 (ex-Walter Röhrl), o Toyota Celica Twin Cam (ex-TTE, Lars Erik Torph), o Toyota Corolla WRC (ex-Didier Auriol e ex-Pedro Matos Chaves), o Subaru Impreza 555 (ex-Colin McRae), ou o Lancia Delta Integrale (ex-Juha Kankkunen). Mas outros, como dois Audi Sport Quattro E2 (expoente máximo da reconhecida geração de ouro dos ralis da década de 80), dois Lancia Stratos (verdadeiro ex-libris dos ralis dos anos 70) ou ainda modelos como o Alpine-Renault A110, Porsche 911, Nissan 240 RS, Talbot Sunbeam Lotus, Ford Escort RS ou BMW M3, também prometem animar a edição deste ano da prova.

A maior edição de sempre

À qualidade das participantes, junta-se também a quantidade, já que à partida da prova tutelada pela X-Racing e organizada, no terreno, pelo Clube Automóvel de Santo Tirso, estarão mais de 100 equipas.

Um acréscimo de participantes que terá correspondência no aumento da estrutura da prova. Com efeito, em 2022, o RallySpirit Altice conta com 112,62 km de provas especiais (ficando alinhado com as restantes provas do Slowly Sideways Europe), divididas em 10 classificativas disputadas ao cronómetro e duas “Boucles” (em Barcelos e Gaia), que privilegiarão o espetáculo em detrimento do fator competitivo, com várias equipas em perseguição no mesmo troço.

O RallySpirit Altice 2022, disputar-se-á, assim, ao longo de três dias, apresentando a inclusão de três espetaculares novas classificativas – Barcelos Norte, Vila Verde e Amares -, que, pela sua exigência técnica, prometem seletividade entre as equipas mais rápidas. Das edições anteriores, mantêm-se as classificativas Barcelos Oeste (ex-Laúndos), Barcelos Sul (ex-Barcelos) e Santo Tirso (ex-Assunção), num esquema competitivo diversificado.

Fora dos troços, os muitos espectadores que são esperados também poderão viver as emoções do evento no centro de Barcelos (Campo da Feira), na Marginal de Vila Nova de Gaia, no Jardim das Sobreiras – Foz, no Porto, bem como no centro de Famalicão, Santo Tirso e Amares.

As emoções da edição 2022 do RallySpirit Altice arrancam no próximo dia 2 de junho.

Vitória no RallySpirit

2 Pedro Leal

1 Alexandre Camacho

1 Ernesto Cunha

1 François Delecour

1 Eduardo Veiga

Vitórias no RallySpirit Historic

2 Figueroa Pazó

1 Paulo Azevedo

1 Filipe Barbosa

1 Valter Gomes

1 Rui Salgado