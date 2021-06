RallySpirit Altice arrancou com emoções fortes | AutoSport

Muita nostalgia e adrenalina foram o cocktail de sucesso da primeira etapa do RallySpirit Altice, que terminou, ao final da tarde de hoje, na Foz do Douro, no Porto, perante o vibrante entusiasmo dos aficionados do evento e a curiosidade de quem nutre simpatia pelo desporto automóvel. A paixão pelos ralis, no seu estado mais puro, regressa amanhã, no último e mais longo dia de prova, que ligará Porto a Barcelos.





A concentração de algumas das mais intemporais e espetaculares máquinas de ralis de todos os tempos levou, hoje, ao rubro milhares de aficionados dos ralis, que apontam já para o RallySpirit Altice como uma marca incontornável no roteiro de provas Rally-Legends europeias.



E não é para menos! Afinal, não é todos os dias que se pode ver em ação, na mesma prova, um Audi Sport Quattro, (outrora guiado por Michele Mouton (a única mulher que até hoje venceu provas do Campeonato do Mundo de Ralis), em “confronto direto” com um Renault 4 GTL, que ganhou enorme popularidade quando se aventurou no WRC no final da década de 90.

É neste mundo de contrastes, que assenta a magia e o espírito da prova organizada pela X Racing e Clube Automóvel de Santo Tirso, que há muito se transformou também num chamariz de pilotos de nomeada, de que Rui Madeira é apenas um dos melhores exemplos. Bastará dizer que o piloto se apresentou à partida da prova com o mesmo carro com que conquistou o título de Campeão do Mundo de Ralis de Grupo N, em 1995, para que se perceba quão nostálgica se pode tornar, de facto, a prova.

Mas nem só de revivalismo vive o evento, que, no seu arranque, ao início da tarde, em Barcelos, concentrou cerca de 85 participantes. Desportivamente, a luta pelas primeiras posições foi intensa, empolgando o público durante as três provas especiais cumpridas, que ditaram, afinal, a primeira hierarquia da classificação.



Na Categoria “Spirit”, a equipa Ernesto Cunha/Valter Cardoso levou o Subaru Impreza STI ao topo da tabela classificativa, mas teve que suar pois, primeiro a dupla Armando Costa/Sérgio Rocha (Mitsubishi Lancer Evo 6) e, depois, a formação Gonçalo Figueiroa/Paulo Fiúza, não lhe deram um segundo de descanso. Aliás, tudo foi decidido não ao segundo, mas… ao décimo de segundo, com o piloto do Subaru a vencer a etapa por apenas 0,1 segundos!

E a história repetiu-se na Categoria “Históricos”, onde também não faltou animação. A dupla espanhola Xésus Ferreiro/Xavier Vasquez (Ford Escort MK II) foi a primeira a evidenciar-se, mas no final da etapa foi a portuguesa, Rui Ribeiro/Pedro Fernandes (Ford Escort MK II) a destacar-se no topo da classificação. Contudo, na chegada ao Porto, a equipa tinha apenas a margem mínima de 0,1 segundos de vantagem para os espanhóis Pablo Pazó/Ezequiel Simões, antecipando-se mais umanimado duelo para a etapa final, numa categoria em que oito Ford Escort se colocaram no “top 10”.

Amanhã, tem lugar a mais longa e derradeira etapa do RallySpirit Altice, com as equipas a partirem do magnífico cenário do Passeio Alegre, no Porto, às 8h30m, para cumprirem mais seis seletivas provas especiais: duas passagens pelo troço de Laúndos e Franqueira e uma única passagem pela especial de Barcelos, antes da disputa da espetacular Boucles de Barcelos, que os carros cumprirão em sistema de perseguição.