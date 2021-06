RallySpirit Altice 2021: Verificações (vídeo) | AutoSport

Muita nostalgia e adrenalina são o cocktail de sucesso do RallySpirit Altice, evento que evoca a paixão pelos ralis, no seu estado mais puro. A concentração de algumas das mais intemporais e espetaculares máquinas de ralis de todos os tempos leva ao rubro milhares de aficionados dos ralis, num evento em que pode ver em ação, na mesma prova, um Audi Sport Quattro, (outrora guiado por Michele Mouton (a única mulher que até hoje venceu provas do Campeonato do Mundo de Ralis), em confronto direto com um Renault 4 GTL, que ganhou enorme popularidade quando se aventurou no WRC no final da década de 90. É neste mundo de contrastes, que assenta a magia e o espírito da prova organizada pela X Racing e Clube Automóvel de Santo Tirso.

Imagens: RallySpirit/Armando Leitão Vídeo