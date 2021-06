RALLYSPIRIT ALTICE 2021: ACESSOS | AutoSport

VERIFICAÇÕES TÉCNICAS – Estádio Cidade de Barcelos

Coordenadas GPS: 41.550667, ‐8.622025



PARTIDA e CHEGADA – Avenida da Liberdade, Barcelos

Coordenadas GPS: 41.532758, ‐8.619234



PARQUE DE ASSISTÊNCIA – Campo da República, Barcelos

Coordenadas GPS: 41.532823, ‐8.618063



SHAKEDOWN – Franqueira

Sexta feira, dia 4 de junho – 09h00 às 12h00

Z17 ‐ FUCHS

Coordenadas GPS: 41°29’36.9″N 8°38’40.0″W

‐ logo após o KM 58,3 da EN306, sentido Porto‐Barcelos vira à esquerda para Monte da Franqueira, Convento de Frandes, Miradouro;

‐ Após 2,7 Kms encontra a Z17 – Fuchs onde estarão também as assistências

Z18 ‐ ALTICE

Coordenadas GPS: 41°29’46.4″N 8°38’37.8″W

‐ Ao Km 19,8 da EN205, sentido Barcelos‐Póvoa, virar à esquerda para Franqueira,

Milhazes, V.de Figos;

‐ Após 1,7Kms, seguir pela esquerda no paralelo para Castelo de Faria Franqueira;

‐ Após 200m seguir pela direita

‐ Após 200m seguir pela esquerda para Castelo de Faria Franqueira;

‐ Após 100m pela direita;

‐ Após 100m para esquerda a subir;

‐ Após 100m para esquerda para asfalto a subir;

‐ Após 700m deve estacionar, deixando o largo de terra livre para dar a volta;

‐ 100m depois do largo encontra classificativa numa zona rápida a descer;

‐ subindo 600m ou uma escadaria de cerca de 250 degraus, tem acesso à Z17‐FUCHS, no

alto da Franqueira

Z19 GLASSDRIVE

Coordenadas GPS: 41°29’55.5″N 8°38’28.7″W

‐ Ao Km 21,4 da EN205, sentido Barcelos‐Póvoa, virar à esquerda Franqueira / Carvalhal

‐ após 100m, na rotunda em frente

‐ após 1,8 Kms à esquerda para Pereira;

‐ após 1,0Kms seguir pela direita

‐ após 200m seguir para a direita, a subir e estreito, para Monte da Franqueira

‐ após 100m para a direita a subir para Rua dos Frades

‐ após 600m encontra a Z13

BARCELOS – PEC 1 e 6

Sexta feira, dia 04 junho – 15h03

sábado, dia 05 junho – 10h56

Z1 Altronix e Z5 Glassdrive

Coordenadas GPS para Z1 Altronix: 41.471402, ‐8.603606

Coordenadas GPS para Z5 Glassdrive: 41.479417, ‐8.600052

‐ Ao Km 28,3 da EN204, sentido Barcelos – Famalicão (coordenada GPS 41.473716, ‐

8.568733), virar à direita para Silveiros / Goios / Centro Social de Silveiros para N306‐1;

‐ após 2.8 kms, sempre pela estrada principal (N306‐1), tem duas hipóteses:

Para Z1 Altronix

‐ no entroncamento vire à esquerda para Goios / Chorente / Negreiros;

‐ após 400 m encontra a ZE numa esquerda a 90º;

Para Z5 Glassdrive

‐ no entroncamento vire à direita para Barcelos /Remelhe;

‐ após 400 m encontra a ZE numa esquerda 90º de asfalto para o paralelo;

Z2

Coordenadas GPS: 41.470131, ‐8.620137

‐ Ao Km 60,8 da N306, Sentido Barcelos – Póvoa, na Igreja (coordenada GPS 41.457988, ‐

8.631542), virar à esquerda para Chorente (CM 1126);

‐ ATENÇÃO: após 1,2 km virar à esquerda para a rua estreita entre a capela e a casa, para

paralelo;

‐ após 200m, pela esquerda;

‐ após 700m pela direita;

‐ após 400m à esquerda;

‐ após 200m encontra o troço

Z3 – SPIRIT

Coordenadas GPS: 41.478036, ‐8.629942

‐ Ao Km 58.4 da N306, Sentido Norte ‐ Sul (coordenada GPS 41.478044, ‐8.631187),

encontra a ZE do lado esquerdo;

Z4 e Z6

Coordenadas GPS: 41.482709, ‐8.611764

‐ Ao Km 55.9 da N306, Sentido Barcelos – Póvoa (coordenada GPS 41.497773, ‐8.621894),

virar à esquerda para Rua das Giestas (em paralelo);

‐ após 600m seguir em frente;

‐ após 400m pela direita;

‐ após 500m, no stop, à direita;

‐ após 100m em frente;

‐ após 500m no cruzeiro, em frente;

‐ após 600m, na escola, duas hipóteses:

Para Z4

‐ à direita para centro social de Remelhe e após 800m encontra a ZE;

Para Z6

‐ em frente e após 500m encontra a ZE.

ASSUNÇÃO – PEC 2

Sexta feira, dia 04 junho – 16h01

Z7

Coordenadas GPS: 41.336750, ‐8.451095

‐ Na EN105, sentido Porto Santo Tirso, após a variante de Santo Tirso, nos semáforos

seguir em frente direcção Vila Das Aves.

‐ Após 1,3km encontra a fábrica Copco Textil do lado esquerdo; Aí, virar à direita em

direcção ao monte da Assunção para uma subida em piso de asfalto.

‐ Após 2,2km, o piso passa a paralelo. Quando encontrar uma pequena rotunda seguir em

frente até à zona do troço que está cortado.

Z8 ALTICE e Fim

Coordenadas GPS para Z8 Altice: 41.323410, ‐8.448384

Coordenadas GPS para Fim: 41.324799, ‐8.445487

Hipótese 1

‐ Na EN105, sentido Porto Santo Tirso, após a variante de Santo Tirso, nos semáforos

seguir em frente direcção Vila Das Aves.

‐ Após 1,3km encontra a fábrica Copco Textil do lado esquerdo; Aí, virar à direita em

direcção ao monte da Assunção para uma subida em piso de asfalto.

‐ Após 2,2km, o piso passa a paralelo. Quando encontrar uma pequena rotunda virar à

esquerda para N. S. Assunção e Santa Cruz, continuar a subir em paralelo até ao mosteiro

da N. S. da Assunção.

‐ Lá em cima, tem uma bifurcação em que as duas estradas vão dar ao troço:

Para Z8 Altice

‐ à esquerda desce 500m até ao sobreiro

‐ após 520m vira à direita na EN 319 encontra a PE numa zona de ganchos.

Para Fim

‐ à direita a 50m está o STOP.

Hipótese 2

‐ Na EN 105 sentido Porto‐Santo Tirso, à entrada da variante junto à fabrica de vidros

Covipor, virar à direita na direcção trânsito local; e de seguida, à esquerda em direcção a

Valinhas e Monte Córdova;

‐ Após 4,1Kms, junto à Igreja de Monte Córdova, virar à esquerda para a Assunção.

‐ Após 500m, tem duas hipóteses:

Para Z8 Altice

‐ em frente, após 520m encontra a ZE numa zona de ganchos.

Para FIM

‐ pela direita, após 500m vai dar ao STOP, junto ao Mosteiro da Assunção;

CORONADO – PEC 03

Sexta‐feira, dia 04 junho – 16h34

INÍCIO (acesso condicionado)

Coordenadas GPS: 41.259749, ‐8.504670

‐ Na Rotunda Aérea de Alfena (saída 7 da A41) _ (coordenada GPS 41.234344, ‐8.540920),

seguir sentido Alfena / Santo Tirso;

‐ Ao Km 12,2 da EN105, seguir as indicações para Vila do Conde / S. Romão do Coronado,

entrando assim na N318;

‐ 1km depois, na N318, encontra o início da classificativa;

Z9

Coordenadas GPS: 41.264653, ‐8.525623

‐ Na Rotunda Aérea de Alfena (saída 7 da A41) _ (coordenada GPS 41.234344, ‐8.540920),

seguir sentido Alfena / Santo Tirso

‐ Imediatamente após o Km 10,0 da EN 105 no sentido para Santo Tirso, seguir à esquerda

para Rua da Ferraria, em paralelo (vindo em sentido contrário à direita imediatamente

após o Km 10,1);

‐ Após 2,1kms, seguindo sempre pela mesma estrada, encontra a classificativa.

Z10 FUCHS

Coordenadas GPS: 41.270570, ‐8.534372

Hipótese 1

‐ Na Rotunda Aérea de Alfena (saída 7 da A41) _ (coordenada GPS 41.234344, ‐8.540920),

seguir sentido S. Pedro de Fins / Folgosa / Ermesinde / Águas Santas;

‐ Após 700m (logo após a Galp), no cruzamento, seguir à direita sentido S.Pedro de Fins /

Folgosa / Cimpor;

‐ Após 1,0Km, no cruzamento, seguir em frente;

‐ Após 200m, seguir em frente sentido Folgosa;

‐ Após 100m, na rotunda, seguir para direita sentido S.Miguel Anjo / Folgosa;

‐ Após 600m, no cruzamento, seguir em frente sentido Folgosa;

‐ Após 1,0Km, na rotunda, seguir para direita no sentido desvio;

‐ Após 500m, na bifurcação, seguir pela esquerda sentido desvio;

‐ Após 900m, sempre pela mesma estrada, seguir para a direita no sentido Aeródromo /

Camposa;

‐ Após 1,1Kms encontra a classificativa.

Hipótese 2

‐ Saindo do Porto, seguir pela EN14 sentido Trofa até ao “Cruzamento da Carriça” (a

cerca de 7Km do centro da Trofa) _ (coordenada GPS 41.286627, ‐8.602636)

‐ No “Cruzamento da Carriça” seguir para N318 sentido S.Romão do Coronado;

‐ Após cerca 4,50Km, sempre na N318, chega ao centro de S.Romão do Coronado;

‐ segue em frente e após 1,8Kms encontra a classificativa;

Hipótese 3

‐ Saindo de Sto.Tirso pela EN105‐2 sentido Vilar de Luz (estrada da Serra), seguir até ao

Aeródromo Vilar de Luz;

‐ No Aeródromo Vilar de Luz, continuar em frente. Após 2Km encontra a classificativa;

Z11

Coordenadas GPS: 41.254900, ‐8.532314

‐ Na Rotunda Aérea de Alfena (saída 7 da A41) _ (coordenada GPS 41.234344, ‐8.540920),

seguir sentido S. Pedro de Fins / Folgosa / Ermesinde / Águas Santas

‐ Após 700m (logo após a Galp), no cruzamento, seguir à direita sentido S.Pedro de Fins /

Folgosa / Cimpor;

‐ Após 1,0Km, no cruzamento, seguir em frente;

‐ Após 200m, seguir em frente sentido folgosa;

‐ Após 100m, na rotunda, seguir para direita sentido S.Miguel Anjo / Folgosa;

‐ Após 600m, no cruzamento, seguir em frente sentido Folgosa;

‐ Após 450m, num entrocamento, seguir à direita Monte / S.Miguel do Anjo;

‐ Após 100m, na bifurcação, seguir pela esquerda;

‐ Após 800m encontra uma ampla zona de estacionamento e a classificativa;

FINAL (com trânsito condicionado)

Coordenadas GPS: 41.249696, ‐8.535644

‐ Na Rotunda Aérea de Alfena (saída 7 da A41) _ (coordenada GPS 41.234344, ‐8.540920),

seguir sentido S. Pedro de Fins / Folgosa / Ermesinde / Águas Santas;

‐ Após 400m, seguir à direita no sentido Camposa / S.Miguel Anjo / Aeródromo;

‐ Após 2,0 Km encontra o final da classificativa.

SUPER ESPECIAL DE GAIA ‐ PEC 4 ‐ Quartel da Serra do Pilar

Sexta feira, dia 04 junho – 17h27

Coordenadas GPS: 41.137017, ‐8.606680

‐ No sentido Sul‐Norte, antes da Ponte do Freixo, sair na saída 4 direcção GAIA CENTRO /

OLIVEIRA DO DOURO (sentido Norte‐Sul sair imediatamente após a ponte do Freixo)

‐ Sair na primeira saída, com indicação AV.RÉPUBLICA / R. RAIMUNDO DE CARVALHO/

PORTO / PONTE DO INFANTE

‐ Após 350m, na bifurcação, seguir pela esquerda sentido PONTE DO INFANTE. Na

Rotunda, seguir a indicação PORTO / PONTE DO INFANTE

‐ Após 100m, na rotunda seguinte, seguir indicação PORTO / PONTE DO INFANTE

‐ Cerca de 600m depois, na rotunda, continuar na direcção PORTO / PONTE DO INFANTE

‐ Cerca de 900m depois, nos semáforos, virar à esquerda na direcção AV. DA RÉPUBLICA

‐ Cerca de 200m depois encontra uma rotunda: na 2ª saída à direita fica o QUARTEL DE

SERRA DO PILAR;

LAÚNDOS – PEC 5 e 8

sábado, dia 5 junho – 10h28 e 15h17

Z12 – ALTICE

Coordenadas GPS: 41.456397, ‐8.689016

‐ Ao Km 9,8 da EN205 (coordenada GPS 41.459642, ‐8.720854), Sentido Barcelos – Póvoa

de Varzim, virar à esquerda para Cristelo (EM 553);

‐ Após 2,0 Km virar à direita, em frente à loja Móveis Varzim, para a Rua de Santo António

(CM1119);

‐ Após 200m seguir pela esquerda;

‐ Após 700m no cruzamento seguir em frente pela Rua de Novais;

‐ Após 100m seguir pela esquerda e logo à direita pela rua principal, onde tem uma casa

cor‐de‐rosa;

‐ Após 50m seguir pelo meio, pela rua da casa amarela;

‐ Após 50m seguir pela direita pelo asfalto;

‐ Após 40m pela esquerda;

‐ Após 30m pela direita;

‐ Encontra uma excelente zona de estacionamento e a ZE encontra‐se a cerca de 200m

pelo asfalto.

Z13 e Z14

Coordenadas GPS Z13: 41.437551, ‐8.672441

Coordenadas GPS Z14: 41.431656, ‐8.666251

‐ Ao km 9,1 da EN 206 (coordenada GPS 41.412032, ‐8.664836), junto aos transportes

Matos, sentido Vila do Conde – Famalicão, virar à esquerda para S. Pedro Rates, Vilar de

Figos e Campo de Tiro;

‐ Após 1km, na rotunda sair na 3ª saída no sentido Rates Park;

‐ Após 500m seguir em frente;

‐ Após 100m seguir pelo meio do asfalto para Courel/Barcelos e tem duas alternativas:

Para Z13

‐ Após 100m seguir pelo meio, pela casa Escola Agrícola;

‐ Após 200m no cruzamento seguir em frente;

‐ Após 200m seguir em frente pela rua principal;

‐ após 300m à direita para Leicar;

‐ após 300 m encontrar ZE nas casas, numa zona rápida em paralelo;

Para Z14

‐ Após 100 m seguir pela direita por Rates P / Vilar de Finos/ Courel / Barcelos

‐ Após 300 m encontra a ZE num Gancho;

Z15

Coordenadas GPS: 41.447699, ‐8.651819

‐ Ao Km 59,7 da EN306 (coordenada GPS 41.467052, ‐8.636493), Sentido Barcelos –

Famalicão, virar à direita para Vilar de Figos / Courel / Paradela;

‐ Após 100m seguir pela esquerda por Courel / S. Pedro de Rates / Paradela EM504

‐ após 2,6km pela estrada principal (EM504), encontra a ZE

Z16 ‐ FUCHS

Coordenadas GPS: 41.441122, ‐8.644680

‐ Ao Km 63,1 da EN306, Sentido Barcelos – Famalicão, virar à direita para Courel,

Paradela;

‐ após 1.2km sempre pela estrada principal, encontra a ZE na tomada de tempo;

FRANQUEIRA – PEC 7 e 9

sábado, 05 junho – 11h39 e 15h55

INÍCIO

Coordenadas GPS: 41°28’41.5″N 8°37’52.3″W

‐ logo após o KM 58,3 da EN306, sentido Porto‐Barcelos, encontra o início da

classificativa. Deve seguir a pé cerca de 300m para Monte da Franqueira, Convento de

Frandes, Miradouro;

Z17 FUCHS

Coordenadas GPS: 41°29’36.9″N 8°38’40.0″W

‐ Acesso do início da classificativa, até 1h antes da primeira passagem;

‐ A distância entre o início e a Z17 é de 2,7Kms.

‐ Outra alternativa é seguir o acesso para a Z18 ALTICE e depois subir cerca de 600m a pé,

caso a classificativa ainda não tenha começado. Caso já tenha começado, deverá subir a

escadaria (cerca de 250 degraus) que dá acesso ao Alto da Franqueira.

Z18 ALTICE

Coordenadas GPS: 41°29’46.4″N 8°38’37.8″W

‐ Ao Km 19,8 da EN205, sentido Barcelos‐Póvoa, virar à esquerda para Franqueira,

Milhazes, V.de Figos;

‐ Após 1,7Kms, seguir pela esquerda no paralelo para Castelo de Faria Franqueira;

‐ Após 200m seguir pela direita

‐ Após 200m seguir pela esquerda para Castelo de Faria Franqueira;

‐ Após 100m pela direita;

‐ Após 100m para esquerda a subir;

‐ Após 100m para esquerda para asfalto a subir;

‐ Após 700m deve estacionar, deixando o largo de terra livre para dar a volta;

‐ 100m depois do largo encontra classificativa numa zona rápida a descer;

‐ subindo 600m ou uma escadaria de cerca de 250 degraus, tem acesso à Z17 FUCHS, no

alto da Franqueira

Acesso Z19 GLASSDRIVE

Z13 _ Coordenadas GPS: 41°29’55.5″N 8°38’28.7″W

‐ Ao Km 21,4 da EN205, sentido Barcelos‐Póvoa, virar à esquerda Franqueira / Carvalhal

‐ após 100m, na rotunda em frente

‐ após 1,8 Kms encontra à esquerda para Pereira;

‐ após 1,0Kms seguir pela direita

‐ após 200m seguir para a direita, a subir e estreito, para Monte da Franqueira

‐ após 100m para a direita a subir para Rua dos Frades

‐ após 600m encontra a Z13

BOUCLES DE BARCELOS

sábado, dia 05 de junho – 16h30

Desde o centro de Barcelos (Campo da Feira), onde está localizado o Parque de

Assistência, sugerimos que se desloque cerca de 750m a pé para uma das zonas

espectáculo

 Z20 Barcelos _ coordenada GPS 41.540886, ‐8.612478

 Z21 Altice _ coordenada GPS 41.538597, ‐8.611998

 Z22 Glassdrive _ coordenada GPS 41.537742, ‐8.606228

 Z23 Fuchs_coordenada GPS41.535718, ‐8.607011

Programa Geral RallySpirit Altice 2021

03 de Junho, 5ª feira

15h30 Verificações Técnicas e Documentais Estádio Cidade de Barcelos

04 de Junho, 6ª feira

08h00 Verificações Técnicas e Documentais Estádio Cidade de Barcelos

09h00 Shakedown Franqueira – Barcelos

13h20 Entrada dos Carros em Parque de Partida Campo da República – Barcelos

13h55 Partida Av. da Liberdade ‐ Barcelos

14h00 Assistência Campo da República – Barcelos

15h03 PEC 1 _ Barcelos 1

16h01 PEC 2 _ Assunção

16h34 PEC 3 _ Coronado

17h27 PEC4 _ SE Gaia Quartel da Serra do Pilar

17h37 Assistência Oficinas Quartel da Serra do Pilar

18h27 Chegada 1ª Secção Passeio Alegre – Porto

05 de Junho, Sábado

09h00 Partida 2ª secção Passeio Alegre – Porto

10h00 Assistência Zona Industrial Laúndos

10h28 PEC 5 _ Laúndos 1

10h56 PEC 6 _ Barcelos 2

11h39 PEC 7 _ Franqueira

11h59 Reagrupamento Campo da República – Barcelos

13h54 Assistência Campo da República – Barcelos

15h17 PEC 8 _ Laúndos 2

15h55 PEC 9 _ Franqueira 2

16h30 PEC10 _ Boucles de Barcelos

17h00 Assistência Campo da República – Barcelos

17h15 Final RallySpirit Altice 2021 Av. da Liberdade ‐ Barcelos