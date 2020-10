Rallylegend 2020: As melhores imagens (vídeo)

Adrien Formaux (Categoria WRC), Ken Block (Cat. Mito), Bianchini (Cat. Lancia 037) Battiato (Cat. Lancia Fulvia HF) são os vencedores do Rallyelegend 2020. Disputado na República de San Marino, o evento contou com a presença de Jean Todt, Presidente da FIA e Michele Mouton, inspetora de segurança da FIA, realizou-se no passado fim de semana o Rallylegend 2020. Como sempre esta é uma prova que dispensa muitos carateres. Os vídeos ‘dizem’ tudo.