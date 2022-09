Rallye Vila de Llanes: Peugeot Rally Cup Ibérica em tempo de decisões | AutoSport

A Peugeot Rally Cup Ibérica está de regresso para a quinta prova da época, com as especiais de alcatrão da região espanhola das Astúrias a darem corpo à 45ª edição do Rallye Vila de Llanes.

Serão onze as equipas que irão lutar pela vitória neste penúltimo rali do ano, entre as quais duas duplas portuguesas que ainda discutem os títulos de ‘Campeões’ de 2022 (Pilotos e Navegadores), numa prova que conta com a particularidade de atribuir um adicional ao nível das pontuações. As duas próximas provas contam com um fator de multiplicação que terá peso aquando da contabilidade final da época.

Da lista de candidatos à vitória, a bordo dos seus Peugeot 208 Rally4, fazem parte seis Pilotos que compõem o atual top-7 da copa, incluindo todos os vencedores de 2022 – Óscar Palomo / ‘Xavi’ Moreno (Serras de Fafe e Ourense),Diego Ruiloba / Andrés Blanco (Mortágua) e Andres Marieyhara / Ariday Bonilla (Vodafone Rally de Portugal) – a que se juntam três outros que poderão aproveitar as ausências e escalar a tabela de pontos, e ainda dois estreantes absolutos na Peugeot Rally Cup Ibérica.

Ao nível dos Navegadores,a luta pelos pontos não será menor, apresentando-se nesta prova cinco dos atuais sete mais pontuados, dois outros que poderão subir no seu ranking e quatro rookies esta época, três deles absolutos em termos da copa ibérica.

Com duas etapas, uma a iniciar-se ao cair da noite desta sexta-feira (23 setembro) e a segunda no sábado (dia 24), este Rallye Vila de Llanes conta com 145,58 quilómetros cronometrados, correspondentes às suas 11 Especiais em asfalto, para uma distância total de 436,19 quilómetros.

Visando o apetecível Grande Prémio reservado aos ‘Campeões’, a luta pelos títulos da Peugeot Rally Cup Ibérica mantém-se, por isso, muito acesa em termos pontuais.

A vantagem é, à partida desta penúltima prova do ano, da dupla Diego Ruiloba / Andrés Blanco (59 pontos), com mais 5 pontos do que Ernesto Cunha / Rui Raimundo e mais 9 do que Óscar Palomo/‘Xavi’ Moreno, co-piloto que, nesta prova será substituído por Angel Vela. Seguem-se, empatadas com 42 pontos, as duplas Andrés Marieyhara /Bonilla Ariday e Roberto Blach / Mauro Barreiro.

Com duas vitórias em quatro provas(Fafe e Ourense) e apenas 1 ponto numa Power Stage (PS), Óscar Palomo(51 pontos) regista, também, duas desistências, resultados que o colocam, nesta fase, na 3ª posição provisória do ranking de Pilotos.

À sua frente está Ernesto Cunha (54 pontos), piloto luso que ainda não ganhou nenhum rali, nem somou qualquer ponto em PS, mas que conta com dois 2ºs e um 4º lugares, sendo sua a vice-liderança da copa a duas provas do final do ano.

Na liderança mantém-se Diego Ruiloba (59 pontos), que começou o ano com um 4º lugar, depois uma vitória e o melhor tempo na PS(Mortágua) e um 3º posto no rali seguinte, antes de uma indesejada desistência em Ourense. Um conjunto de resultados que, uma vez somados, lhe dão uma magra vantagem de 5 pontos sobre o piloto português e de 8 sobre o seu conterrâneo.

A mesma lógica aplica-se ao atual escalonamento dos Navegadores, com Andrés Blanco, Rui Raimundo e Javier ‘Xavi’ Moreno somar os mesmos pontos dos seus habituais condutores. Só que, aqui em Llanes, registar-se-á a ausência de ‘Xavi’ pelo que a luta pelo título poderá envolver outros nomes que, se somarem boas pontuações, poderão superar o seu adversário.

Nº Piloto/Navegador

Nº Piloto Navegador 19 Roberto Blach Mauro Barreiro 20 Ferran Ameyrich Eric Bellver 21 Diego Ruiloba Andrés Blanco 22 Santiago Garcia Nestor Casal 23 Ernesto Cunha Rui Raimundo 24 Óscar Palomo Ángel Vela 25 Andres Marieyhara Ariday Bonilla 26 Ricardo Sousa Luis Marques 27 Luis Martínez Javiera ‘Javi’ Roman 28 Cesar Palácio David de la Puente 29 Adria Serratosa Anna Tallada

nha