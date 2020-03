Rallye Serras de Fafe e Felgueiras: Daniel Nunes venceu Challenge R2&You

Daniel Nunes/Nuno Mota Ribeiro venceram as duas rodas motrizes no CPR, e por inerência também a nova competição reservada aos Peugeot 208 R2, o Challenge R2&You. Provando que quem sabe nunca esquece, Daniel Nunes regressou aos ralis nacionais e impôs-se como primeiro vencedor do novo Challenge R2&You, cuja primeira prova decorreu no Rallye Serras de Fafe e Felgueiras 2020.



Numa competição que arrancou com oito concorrentes, Daniel Nunes foi desde logo o mais rápido nas duas passagens pelo troço de Aboim/Monte (16,42 km), corridas na tarde de sexta-feira, o piloto este ano navegado por Nuno Mota Ribeiro, acumulou uma distância para os seus mais directos adversários, que lhe permitiu gerir, depois à noite, o andamento na Super Especial de Fafe Street Stage (1,67 km).



A dupla do Peugeot 208 R2 nº 19 terminou, assim, a 1ª Etapa com um avanço de 10,8 segundos sobre Pedro Almeida e Hugo Magalhães que, por sua vez, distavam 25,6 segundos dos espanhóis Delbín García e Cándido Carrera.

No dia decisivo, permitiu a recuperação de Pedro Almeida e Hugo Magalhães, que na oitava especial estavam apenas 1.6s atrás dos líderes, passando mesmo para a frente do rali na nona especial, na altura com 3.5s de avanço.

Mas logo no primeiro troço da tarde do último dia, Daniel Nunes atacou e recuperou a liderança, passando a ter 8.3s de avanço, que aumentou na PE11, sendo que Pedro Almeida e Hugo Magalhães ficaram pelo caminho na PE12, com um problema mecânico no Peugeot 208 R2 da The Racing Factory, deixando à vontade Daniel Nunes, que venceu o Challenge com 1m40s de avanço para Rúben e Estevão Rodrigues.

Ficaram ainda classificados os espanhóis Garcia Alonso/Estevez Carrera, Ricardo Sousa e Luís Marques foram quartos na frente de Sérgio Brás e Nuno Rodrigues da Silva.