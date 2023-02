Rallye de Lisboa no Troféu Internacional de Rally Ibérico | AutoSport

Devido ao vazio causado pela ausência do Troféu Europeu ERT em Espanha, as três Organizações espanholas dos eventos que fizeram parte do campeonato, o Rallye Sierra Morena, o Rally Princesa de Astúrias e o Rallye La Nucia, e com a aprovação da RFEDA, decidiram solicitar à FIA a internacionalização dos seus eventos, e ao mesmo tempo organizar um Troféu Internacional, que inclui ainda o Rally de Lisboa.

O Troféu Internacional de Rally Ibérico será um troféu Open, e destina-se aos veículos das categorias 1, 2 e 3 já estipuladas nos veículos admitidos no S-CER que mantêm semelhança com os de Portugal.

Os Ralis serão em asfalto e foi incluído o Rally de Lisboa porque a prova pontua também para a Toyota Gazoo Racing Iberian Cup com carros pertencentes Categoria 2, onde militam diversos pilotos espanhóis. O regulamento do troféu já foi aprovado pela federação espanhola e pela FPAK.

A iminente realização do 40º Rallye Internacional Sierra Morena, primeiro evento do S-CER e que abrirá o calendário desta competição internacional, acelerou o anúncio deste Troféu Internacional pelos seus quatro organizadores representados por Humberto Silva, Manuel Muñoz, Vicente Cabanes e Julián Moreno.

As provas são:

Rallye Internacional Sierra Morena (17/19 de Março).

Rallye de Lisboa (17/19 de Junho).

Rallye Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo (8/10 de Setembro).

Rallye La Nucía-Mediterráneo troféu Costa Blanca (3/5 de Novembro).