Rallye das Camélias vai ter (também) Legends… | AutoSport

O quinto Rallye das Camélias depois da ‘ressurreição’ em 2018 vai ter (também) Legends, e também uma mudança total da sua estrutura.

Disputadas que foram quatro edições do Rallye das Camélias, a organização decidiu alterar o esquema geral da prova, aproveitando todas as facilidades que toda a região percorrida oferece aos participantes na prova.

Em 2023 a prova terá dois dias, iniciando-se nos Jardins do Casino Estoril, a que se seguem duas Provas de Classificação, disputadas no Parque Natural de Sintra/Cascais, durante a noite de 6ª feira, dia 24 de fevereiro, logo após as Verificações Administrativas e Técnicas.

Depois de uma noite de descanso no Estoril, a partida da segunda etapa faz-se em direção ao início da “Rampa da Pena”, para a terceira PEC, com os habituais 10,5 Km do troço de Sintra, antes de rumar a Mafra, onde disputarão a primeira PEC/novidade da prova – trata-se do troço “Tapada de Mafra” que se inicia na povoação da Paz, segue para o Codeçal e Chanca, e termina na Bandalhoeira, imediatamente antes do Livramento.

Há, de seguida, um reagrupamento junto à Porta de Armas do Quartel de Mafra, e a habitual assistência no Parque Intermodal, que antecede a segunda e última secção da prova.

Duas passagens pelas classificativas, Mafra (Picanceira – Casais de Monte Bom) e Sobral da Abelheira (Sobral – M. Gordo – Gradil), qualquer uma delas uma novidade em termos de traçado, o que nos permite uma paragem para reagrupamento no fantástico Museu de Cipriano Antunes, no Livramento, terminando a prova ao final da tarde de sábado, com o pódio junto ao Palácio Nacional de Mafra.

Apresentadas as novidades do traçado, vamos ainda surpreender os amantes das Camélias com mais algumas propostas que facilitarão a participação dos que, até agora, não se conseguiram enquadrar nas categorias técnicas admitidas no rali.

Assim, em 2023, será permitida a participação de uma categoria Legends (Míticos, Históricos, Sport e Show*), que farão parte de uma classificação à parte da geral, onde poderão aparecer máquinas de outras eras, sempre com passaporte técnico, mas cuja participação deverá ser sempre autorizada pela organização. *A categoria “Legends Show” não terá classificação.

A ideia passa por garantir uma Lista de Inscritos ainda mais completa, ‘chamando’ algumas máquinas que fizeram história no Rallye das Camélias e que poderão ser importantes para tornar ainda mais interessante a próxima edição da prova.