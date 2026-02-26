Rallye das Camélias regressa a 25 e 26 de abril após adiamento por razões de segurança

Organização confirma nova data e mantém prioridade na avaliação do terreno

O bilstein group Rallye das Camélias vai realizar-se nos dias 25 e 26 de abril, após um adiamento decidido num contexto que levou a “decisões responsáveis”, anunciou a Comissão Organizadora. Segundo a organização, a escolha de adiar a prova teve como prioridade “única” a segurança de concorrentes, equipas, público, parceiros, autoridades e populações.

A Comissão Organizadora refere que o adiamento foi uma decisão “difícil, mas consciente”, sublinhando uma linha de atuação assente na responsabilidade e na capacidade de interromper a realização do evento quando as condições não o permitem. Neste período, a estrutura afirma ter mantido trabalho contínuo no terreno, com avaliação de estradas, reuniões com entidades e articulação com parceiros, com o objetivo de assegurar o regresso do rali com condições de segurança e qualidade.

Trabalho no terreno e compromisso com a qualidade

De acordo com a organização, o processo incluiu a verificação do estado das vias e a preparação logística necessária para que a prova decorra “com todas as condições de segurança e qualidade” que considera adequadas ao historial do evento. A mesma nota realça que o regresso à estrada representa, para além da componente competitiva, a resiliência da organização e o compromisso das entidades oficiais e patrocinadores.

Apelo aos adeptos e agradecimento

A Comissão Organizadora agradece a compreensão de quem aguardou pela nova data e afirma estar a trabalhar para que a edição de 2026 seja “memorável”, em linha com a história e o prestígio do rali. A organização termina com um apelo à presença do público: “Contamos convosco na estrada.”

