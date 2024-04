Rallye das Camélias: Lista de inscritos conhecida, Gil Antunes de Skoda Fabia RS Rally2

Já é conhecida a lista de inscritos do Bilstein Group Rallye das Camélias/Festival “Motorsport, prova que se realiza esta semana, 12 e 13 de abril, com a parte competitiva toda no sábado.

Gil Antunes, que já não faz ralis desde as Camélias do ano passado, regressa, e extremamente bem ‘montado. Ao seu lado estará como habitualmente Diogo Correia, e a dupla vai correr com o novo Skoda Fabia RS Rally2. André Cabeças/Ilberino Santos voltam com o Ford Fiesta R5) que o piloto estreou no Constálica Rallye Vouzela e Viseu do ano passado.

Quem também regressa é Carlos Fernandes, com o seu Mitsubishi Carisma GT, novamente com Valter Cardoso ao lado, carro que tem utilizado em provas como o Rally Legends Bussaco, RallySpirito, e também nas Camélias do ano passado.

O espetáculo está ainda garantido com a presença de João Rodrigues/Manuel Santos (Peugeot 106), com os espectadores como habitualmente a questionarem-se como aquele ‘pequeno leão’ anda tanto.

Outro exemplo é Diogo Mil-Homens cujo Toyota Starlet causa também bastantes ‘recargas’ de adrenalina aos adeptos. Há muitos mais, destacamos estes.

Fique com a lista de concorrentes: