Rallye das Camélias: GP de Cascais, Sintra e Mafra…

Cascais, Mafra e Sintra vão este ano receber o bilstein group Rallye das Camélias 2025.

A icónica prova organizada pelo Clube de Motorismo de Setúbal decorre nos dias 7 e 8 de fevereiro, numa edição dedicada ao malogrado Luís Caramelo, um dos grandes responsáveis pelo regresso do rali à estrada.

E são muitas as razões para esperar que a edição de 2025 da histórica prova se transforme em mais um momento de grande competição, emoção e comunhão com o muito público que não costuma perder pitada do rali.

O dia de sexta-feira, 7 fevereiro, é integralmente dedicado às verificações técnicas e administrativas que decorrem, entre as 14.00 e as 18.00 horas, nas instalações do bilstein group, situadas em Venda de Pinheiro, na Malveira.

Sábado, 8 de fevereiro, é tempo da etapa única da prova, com a partida e a chegada a terem como palco os jardins do Casino do Estoril. O bilstein group Rali das Camélias 2025 terá 61,67km contra o cronómetro, distribuídos por 6 classificativas.

As duas primeiras, serão percorridas na secção matinal e correspondem à passagem única pelos troços de Parque Natural Sintra/Cascais (11,66km) e Codeçal (7,99km), seguindo-se um reagrupamento junto ao Palácio Nacional de Mafra. As hostilidades vespertinas arrancam com a dupla passagem por Tapada Mafra (11,33km), ficando para o fecho da prova as duas vezes em que a ‘armada’ competitiva do bilstein group Rali das Camélias terá de enfrentar a especial de Sintra (9,68km).

Para Joaquim Capelo, diretor de prova, erguer o rali “Foi um esforço enorme da equipa do nosso clube para conseguir erguer em tempo recorde esta edição do rali, mas estamos muito orgulhosos de poder garantir que a prova tem tudo para ser mais um êxito. Não introduzimos grandes alterações ao figurino habitual, até porque tem resultado e sido do agrado dos concorrentes. São troços míticos, desafiantes, feitos dentro de um esquema que beneficia o público e agora é esperar para vivermos mais uma grande prova”.

Joaquim Capelo destacou ainda “a criação de zonas de público e zonas de espetáculo, devidamente identificadas, que permitirão aos espetadores viverem as emoções do rali em perfeita segurança”.

Fernando Matias, presidente do Clube de Motorismo de Setúbal, enfatizou “a capacidade que o nosso clube ostentou para, em sintonia com as autarquias, demais parceiros e entidades e patrocinadores, voltar a colocar na estrada o rali. O desaparecimento do Luís Caramelo foi um rude golpe, sendo ele figura importante neste renascimento da prova, mas as forças dos membros do clube fizeram com que conseguíssemos erguer o rali, sendo essa a melhor maneira de homenagear o Luís. Estou convicto de que será mais um grande evento e estou convicto de que 2025 marcará o início de uma nova era da prova. Tudo faremos para garantir um futuro de sucesso”.