Rallye das Camélias foi adiado: 12 e 13 de abril a nova data | AutoSport

Partida dos Jardins do Casino do Estoril – 9h00

Afinal, o bilstein group Rallye das Camélias já não se vai realizar na data inicialmente marcada a 9 e 10 de fevereiro, mas sim a 12 e 13 de abril. Quando surgiram dúvidas quanto a um possível adiamento, a Comissão Organizadora revelou que depois de ter apresentado a todas as entidades, o programa e o percurso da prova ainda em dezembro passado, solicitando os respetivos pareceres positivos, como está regulamentado, a Comissão Organizadora da Prova foi surpreendida pelo condicionamento de dois dos três percursos indicados no Parque Natural Sintra/Cascais, por parte do ICNF. A questão teria sido resolvida, mas voltou a surgir outro impedimento, desta vez, razões de segurança impostas pela Proteção Civil.

