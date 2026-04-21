Rallye das Camélias e já no próximo fim de semana

O Bilstein Group Rallye das Camélias regressa à estrada nos dias 25 e 26 de abril, numa edição que se anuncia de alto nível competitivo, com cerca de 60 equipas inscritas e 73,19 quilómetros cronometrados distribuídos por oito especiais de classificação.

Na luta pela vitória, Carlos Fernandes é um dos destaques, vencedor das duas últimas edições (2024 e 2025), navegado por Valter Cardoso ao volante de um Mitsubishi Carisma GT, que procura agora o terceiro triunfo consecutivo. Como principal adversário surge Rui Madeira, vencedor da Taça do Mundo de Grupo N em 1995 e tricampeão da prova (2021, 2022 e 2023), que regressa ao volante de um Hyundai i20 N Rally2 ao lado de Nuno Rodrigues da Silva.

O lote de candidatos inclui ainda Gil Antunes/Diogo Correia, João Barros/Jorge Henriques (ambos em Skoda Fabia Rally2) e André Cabeças/Miguel Castro em Citroën C3 Rally2. Nas duas rodas motrizes, destacam-se Afonso Santos/Alexandre Rodrigues em Peugeot 208 R4 e Bruno Carvalho/Flávio Vieira em Citroën Saxo S1600.

Para além da competição, o evento conta com a participação especial de Vaidotas Žala e Paulo Fiúza — vencedores do Dakar na categoria de camiões — no carro 0, e com a presença do icónico Audi Quattro S1 E2 conduzido por Alberto Fraga e navegado por Filipe Alvarado, num momento que promete ser um dos pontos altos do espetáculo.