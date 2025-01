Rallye das Camélias apresentado: entre Sintra e Mafra

Foi apresentado na sede do bilstein group, na Malveira, o Rallye das Camélias, prova que se realiza a 7 e 8 de fevereiro próximos e vai homenagear a memória de Luís Caramelo, o seu mentor. Já é conhecido o itinerário, numa prova que terá um percurso que sofreu apenas alguns retoques face ao que Luis Caramelo já tinha desenhado.

Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva já confirmaram a sua presença, ainda sem anunciar a viatura, esperam-se mais concorrentes do que nos últimos anos fruto da homenagem que irá ser feita.

A prova terá seis troços, começa e acaba em Sintra, sempre com o começo na Azóia, onde historicamente foi, mas com dois percursos diferentes. O da manhã, com 11.7 Km, vira nos Capuchos para o troço da Peninha e daí à esquerda para a Lagoa Azul onde termina, junto ao antigo início, isto depois de fazer parte da Peninha ao contrário do habitual. À tarde, duas passagens por Sintra com o mesmo começo, vira novamente nos Capuchos para a Peninha onde entra na direção habitual e faz a habitual descida do troço na direção que sempre se fez, passando pelo salto e o Parque de Merendas.

O Codeçal faz parte do antigo troço do Gradil do Rali de Portugal, até ao Codeçal, onde vira para Monte Gordo, onde termina. O troço da Tapada de Mafra comerça antes do Sobral da Abelheira, entra no antigo final do Gradil em sentido contrário ao habitual no Rali de Portugal dos anos 90 nos limites da Tapada Nacional, e vai terminar perto do Codeçal, no cruzamento para a subida que leva a Mafra.

Como se sabe, foi preciso esperar quase 30 anos, em 2018, para que o Rali das Camélias voltasse a ser uma realidade no automobilismo nacional. Mais uma vez o empenho do Clube Motorismo de Setúbal permitiu que uma das mais emblemáticas provas do panorama nacional estivesse de volta e assim animar a serra de Sintra e a região de Mafra.

Em tempos, o Rali das Camélias foi um dos ralis mais importantes do calendário nacional e servia de ensaio geral para a fase inicial do Rali de Portugal, ou não fossem, grande parte das especiais desenhadas na serra de Sintra. Alcabideche, Janes, Rio da Mula, Cabo da Roca e claro as clássicas Lagoa Azul, Peninha e Sintra foram algumas das classificativas que em tempos idos se percorriam nesta prova tanto de dia como de noite.

Quis o destino que 40 anos depois da mais memorável noite de Sintra, quando Markku Alen e Hannu Mikkola se digladiaram pela vitória no Rali de Portugal, que as Camélias voltassem a fazer parte do calendário nacional. São inúmeras as histórias que essas especiais contam, numa altura em que ainda não existiam redes sociais e que os ralis eram uma loucura em Portugal.

Às portas de Lisboa eram aos milhares que rumavam à catedral dos ralis, tal como Fafe e Arganil, fosse nas Camélias, Volta a Portugal e sobretudo no Rali de Portugal. Primeiro acidente de Joaquim Santos em 1986, que levou o Mundial para longe, e depois a “fúria” ambientalista privaram os amantes dos ralis em geral e aqueles que moram nos arredores da capital em particular das suas provas.

Os ralis fugiram de Lisboa e o público ficou órfão. Desde 2018, Luis Caramelo, que era o Diretor de Prova e o Clube de Motorismo de Setúbal colocam na estrada uma prova que teve como vencedores Paulo Neto(Vítor Hugo (Citroën DS3 R3T Max) em 2018, Pedro Clarimundo/Mário Castro (Hyundai i20 R5) em 2019, Rui Madeira/Nuno Rodrigues da Silva (Skoda Fabia R5) em 2021, 2022 e 2023, estes dois últimos anos com o Mitsubishi Mirage R5 e em 2024, Carlos Fernandes/Valter Cardoso (Mitsubishi Carisma GT Evo V).

Agora, sem o seu pai adotivo, Luis Caramelo, a prova realiza-se a 7 e 8 de fevereiro próximos, esperando-se que a comunidade dos ralis honre a memória do homem que ressuscitou um evento mítico como é o Rali das Camélias