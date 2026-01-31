Rallye das Camélias adiado devido a catástrofe meteorológica

Prova remarcada para os dias 20 e 21 de fevereiro de 2026

O Rallye das Camélias 2026, inicialmente agendado para os dias 6 e 7 de fevereiro, foi adiado duas semanas devido à situação de catástrofe meteorológica que atingiu várias regiões do país. A decisão foi anunciada pela Comissão Organizadora, que justificou a medida com a prioridade dada à segurança das populações e à recuperação das infraestruturas afetadas.

Segundo o comunicado oficial, o evento será agora realizado nos dias 20 e 21 de fevereiro. A organização sublinha que a decisão foi tomada de forma ponderada e responsável, visando permitir que os meios humanos e logísticos — atualmente mobilizados para operações de socorro, limpeza e reparação de vias — possam continuar totalmente dedicados a essas tarefas essenciais.

O adiamento tem igualmente em vista a garantia de condições de segurança adequadas para todos os envolvidos: participantes, organização, público e comunidades locais. “O Rallye das Camélias é profundamente ligado ao território e às suas gentes, e não poderia avançar num momento em que tantas famílias, empresas e instituições enfrentam dificuldades significativas”, referiu a Comissão Organizadora.

O organismo expressou ainda uma mensagem de solidariedade às populações afetadas e um agradecimento sincero aos profissionais e voluntários que continuam no terreno a trabalhar pela reposição da normalidade.

A organização apela à compreensão de concorrentes, parceiros, patrocinadores, autarquias, entidades oficiais, comunicação social e público, agradecendo o espírito de união demonstrado perante esta alteração excecional. Todas as atualizações e eventuais ajustamentos logísticos referentes ao evento serão divulgados oportunamente através dos canais oficiais do Rallye das Camélias.