Rallye das Camélias adiado devido a catástrofe meteorológica
Prova remarcada para os dias 20 e 21 de fevereiro de 2026
O Rallye das Camélias 2026, inicialmente agendado para os dias 6 e 7 de fevereiro, foi adiado duas semanas devido à situação de catástrofe meteorológica que atingiu várias regiões do país. A decisão foi anunciada pela Comissão Organizadora, que justificou a medida com a prioridade dada à segurança das populações e à recuperação das infraestruturas afetadas.
Segundo o comunicado oficial, o evento será agora realizado nos dias 20 e 21 de fevereiro. A organização sublinha que a decisão foi tomada de forma ponderada e responsável, visando permitir que os meios humanos e logísticos — atualmente mobilizados para operações de socorro, limpeza e reparação de vias — possam continuar totalmente dedicados a essas tarefas essenciais.
O adiamento tem igualmente em vista a garantia de condições de segurança adequadas para todos os envolvidos: participantes, organização, público e comunidades locais. “O Rallye das Camélias é profundamente ligado ao território e às suas gentes, e não poderia avançar num momento em que tantas famílias, empresas e instituições enfrentam dificuldades significativas”, referiu a Comissão Organizadora.
O organismo expressou ainda uma mensagem de solidariedade às populações afetadas e um agradecimento sincero aos profissionais e voluntários que continuam no terreno a trabalhar pela reposição da normalidade.
A organização apela à compreensão de concorrentes, parceiros, patrocinadores, autarquias, entidades oficiais, comunicação social e público, agradecendo o espírito de união demonstrado perante esta alteração excecional. Todas as atualizações e eventuais ajustamentos logísticos referentes ao evento serão divulgados oportunamente através dos canais oficiais do Rallye das Camélias.
