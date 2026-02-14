Rallye das Camélias à espera de nova data
O Bilstein Group Rallye das Camélias foi novamente adiado, na sequência dos graves fenómenos meteorológicos que recentemente afetaram Portugal e tornaram intransitáveis várias estradas do percurso. A organização sublinha que, nestas condições, não é possível garantir a segurança de pilotos, equipas, público e de todos os envolvidos no evento, remetendo o anúncio de uma nova data para quando estiver concluída a avaliação no terreno, em articulação com as entidades competentes.
Segurança e solidariedade como prioridade
Em comunicado, a organização destaca que as prioridades do país passam pela recuperação de infraestruturas e apoio às populações atingidas, defendendo que “é preciso saber parar quando a realidade assim o exige”, em nome da responsabilidade e da solidariedade. Reafirma ainda o apelo à compreensão de participantes, parceiros, patrocinadores e público, garantindo que “tudo será feito” para tornar a próxima edição ainda mais aliciante e manter o interesse dos pilotos no rali.
Eis a informação da organização:
Boa noite a todos,
Como é do conhecimento geral, a zona onde se realiza o Bilstein Group Rallye das Camélias foi recentemente afetada por uma situação inesperada que nos obriga, para já, a aguardar uma avaliação completa das condições no terreno.
A partir de hoje, iniciaremos, em conjunto com as entidades competentes, o processo de análise para perceber o impacto real e, assim que possível, definir uma nova data para a realização do evento. A segurança de todos — equipas, pilotos, parceiros, público e comunidade local — é, e continuará a ser, a nossa prioridade absoluta.
Contamos convosco para manter vivo o espírito do Rallye das Camélias.
Fiquem atentos às próximas atualizações.
