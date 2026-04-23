Rallye das Camélias 2026: Onde ver, Guia do Espectador

Realiza-se este fim de semana o Bilstein Group Rallye das Camélias, prova extra-campeonatos que regressa à estrada já nos próximos dias 25 e 26 de abril, sábado e domingo. Com cerca de seis dezenas de equipas à partida e um total de 73,19 quilómetros cronometrados, distribuídos por oito especiais de classificação, a prova é uma das grandes clássicas da temporada nacional.

Troço: PEC-3 Almargem do Bispo

Local: Santuário da Nª Srª da Piedade

Hora: 19:00h

A Zona Espetáculo de Almargem do Bispo promete ser um dos pontos altos do Rallye da Camélias.

Pensada para o público, esta área oferece excelente visibilidade, segurança e oportunidade de acompanhar de perto a passagem dos concorrentes num troço dinâmico e emocionante.

Particularidade especial: este troço conta com um prémio próprio, atribuído aos três melhores classificados desta especial e ao melhor das duas rodas motrizes.

A entrega deste prémio será realizada no próprio local, imediatamente após o final da especial, numa zona devidamente preparada para o efeito, permitindo ao público assistir de perto a este momento simbólico do Rali.

Para mais detalhes sobre este prémio e respetiva classificação deverá ser consultado o Regulamento Particular da Prova.

É o local ideal para sentir a adrenalina do rali, apoiar as equipas e viver o evento em ambiente festivo, reforçando a ligação da prova à comunidade local. Uma paragem obrigatória para todos os fãs de desporto motorizado!

ZONAS DE PÚBLICO