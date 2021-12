Rallye Casinos do Algarve/TCRR, PE2: Rui Rijo dilata vantagem | AutoSport

Rui Rijo/Miguel Luz (Mitsubishi Lancer Evo VIII MR) voltaram a vencer uma especial, desta vez na frente de Nélson Silva/Paulo Silva (Mitsubishi Lancer Evolution VI) e com isso mantêm a liderança do Rallye Casinos do Algarve/TCRR, agora com um avanço de 18.7s para os homens do evo VI #9.

A João Bica/João Sena (Mitsubishi Lancer Evo IX) correu-lhes mal o troço e perderam 20.6s, fazendo apenas o oitavo tempo, caindo por isso muito na classificação, para o sexto lugar.

Paulo Correia/Tiago Amado (Peugeot 208 Vti) sobem para o terceiro lugar, e colocam-se a 5.4s do segundo lugar.

Quarto posto para Nuno Carujo/Daniel Martins (Mitsubishi Lancer Evolution V), a 1.5s do terceiro lugar, com José M. Gomes/Bruno Pedrosa (Renault Clio R3), apenas 1.0 mais atrás.

Como referimos, João Bica é agora sexto, na frente de Viana Martins/Vitor Viegas (Renault Clio III RS), seguindo-se

Luís Morais/Helena Maia (Peugeot 208 VTi), Marco Ferreira/Edgar Gonçalves (Citroen Saxo Cup) e Paulo Anselmo/Pedro Dias da Silva (BMW 316I Compact), que encerra o top 10.

O rali prossegue mais logo com a super especial de Lagoa.

