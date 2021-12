Rallye Casinos do Algarve/TCRR, PE1: Rui Rijo é o primeiro líder | AutoSport

Rui Rijo/Miguel Luz (Mitsubishi Lancer Evo VIII MR) são os primeiros líderes do Rallye Casinos do Algarve/TCRR, depois de baterem João Bica/João Sena (Mitsubishi Lancer Evo IX) por 6.8s, com José M. Gomes/Bruno Pedrosa (Renault Clio R3), 2.6s mais atrás. Paulo Correia/Tiago Amado (Peugeot 208 Vti) foram quartos na frente de Nélson Silva/Paulo Silva (Mitsubishi Lancer Evolution VI) seguindo-se Nuno Carujo/Daniel Martins (Mitsubishi Lancer Evolution V), Marco Ferreira/Edgar Gonçalves (Citroen Saxo Cup), Viana Martins/Vitor Viegas (Renault Clio 3), RS), Nuno Venâncio/Fernando Almeida (Mitsubishi Lancer Evolution VII) e Paulo Cruz/André Barras (Mitsubishi Lancer Evo IV).

Márcio Marreiros/Ricardo Barreto saíram de estrada e ficaram fora de prova. na se passou com a dupla.

Na disputa dos R-GT, Vitor Pascoal/Ricardo Faria (Porsche 911 Gt3 Cup) e Paulo Carvalheiro/Dércio Carvalheiro (Porsche 911 Gt3 Cup) teriam feito os terceiro e quarto tempo da geral do rali, mas lutam só pelos R-GT.

