Rallye Casinos do Algarve: Guia da Prova | AutoSport

A ação arranca com uma especial de qualificação para todos os concorrentes, que definirá a ordem de partida para a primeira secção. Os concorrentes repetirão esta especial para depois irem à até Lagos para a habitual Super-Especial noturna. No dia seguinte os concorrentes enfrentarão o desafio da montanha, com duas passagens pelas classificativas de Chilrão e Monchique, terminando a vertente competitiva com a Super-Especial de Portimão realizada junto à rotunda Salgueiro Maia. A consagração dos vencedores será feita no pódio localizado no Hotel Algarve Casino.

Horários

Sábado, 12 De novembro

Pec1 Portimão 1 9.50 Km 15:33

Pec2 Portimão 2 9.50 Km 16:36

Assistência Fatacil (30 Min) 18:01

Pec3 Super Special Lagos 1.60 Km 21:00

Assistência Fatacil (45 Min) 21:00

Domingo, 13 De novembro

Pec4 Chilrão 1 17.60 Km 09:45

Pec5 Monchique 1 10.25 Km 10:25

Pec6 Chilrão 2 17.60 Km 11:08

Pec7 Monchique 2 10.25 Km 11:48

Assistência Fatacil (30 Min) 13:03

Pec8 Super Especial Portimão 2.20 Km 14:35